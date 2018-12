Tres sencillas formas para enseñarles a tus hijos más pequeños a ahorrar

Cómo lograr que tus hijos comprendan cuanto antes la importancia de cuidar el dinero para tener unas finanzas personales sanas

¿A qué edad comenzaste a ahorrar? ¿Recuerdas cómo aprendiste a hacerlo? Si ya conoces los beneficios del ahorro, seguramente querrás que tus hijos comprendan cuanto antes la importancia de cuidar el dinero para tener unas finanzas personales sanas. Por eso te presentamos tres enseñanzas que ellos mismos podrán aplicar a su vida mediante sencillas prácticas.

1. El valor de la paciencia y el ahorro. Una valiosa lección para los más pequeños y también para los mayores es que a veces debemos esperar para tener lo que queremos. Todos necesitamos aprender que si realmente deseamos un bien, deberemos ahorrar para poder adquirirlo. Es necesario hacer conscientes de esta situación a los hijos, y de que el simple hecho de ir a la tienda con ellos no significa que se les comprará algo, aun cuando lo deseen. Es también importante que establezcas con ellos pequeñas metas de ahorro. No se trata de que ahorren para algo tan caro que implique un ahorro de meses, porque podría haber resultados contraproducentes. Debes buscar, en cambio, que se percaten de que tras unos días, la paciencia y el ahorro tienen su recompensa.

2. La importancia de establecer prioridades. El dinero no es infinito y por eso es necesario tomar decisiones sabias. Una vez que se ha gastado en la adquisición de un producto, no se puede continuar gastando más hasta satisfacer todos los deseos o necesidades personales. Además de formarlos para que aprendan a ahorrar y a esperar por la recompensa a su paciencia, también es importante fomentar en los pequeños la toma responsable de decisiones. Primero, es importante explicarles porque, como adultos, elegimos un producto en función de su costo y calidad e involucrarnos en esa toma de decisiones. Después llegará el momento de que practiquen; puedes decirles que tienes contigo una cierta cantidad de dinero disponible para comprarles un juguete y que deben elegir de entre varias opciones una cuyo precio no rebase la cifra pactada.

3. No dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy. Es muy importante que tus hijos comprendan la diferencia entre el ahorro a largo y corto plazo. Para ello, pueden fijarse fechas determinadas, por ejemplo Navidad. Hazles saber que no será lo mismo comenzar a ahorrar una cantidad fija diaria a partir de hoy que hacerlo cuando queden escasos días para el plazo establecido. Si les explicas que comenzando hoy tendrán una suma mucho mayor que si comienzan dentro de dos semanas, comprenderán los beneficios del ahorro a largo plazo y podrán disfrutarlos.

Las lecciones que nos marcan a lo largo de la vida llegan a través de situaciones en las que podemos poner en práctica nuestros conocimientos. Por eso es fundamental que les des la oportunidad de experimentar mediante estas sencillas acciones, ya que de este modo fomentarás en ellos, de manera temprana, una cultura del ahorro.