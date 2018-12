Banda Machos vs. Banda Mach: Acusaciones de plagio y amenazas de muerte

“Me han hablado por teléfono y me han dicho que si continúo la acción legal me voy a morir", denunció la apoderada legal de Banda Machos

Ana María Navarro, apoderada legal de Banda Machos, denunció que ha recibido amenazas de muerte. De acuerdo con la abogada serían por parte de la Banda Mach, agrupación contra la que ya entabló acción legal por presunto “plagio”.

“Me han hablado por teléfono y me han dicho que si continúo la acción legal me voy a morir. Yo hago responsables a los de la Banda Mach si me llegara a pasar algo”, dijo.

Desde hace varios años, Banda Mach ha sido denunciada por copiar y hacerse pasar por la Banda Machos: “Ellos han copiado los vestuarios, los bailes, las canciones, incluso los gritos característicos; por eso decidimos emprender una denuncia en su contra, porque no se vale que sigan engañando a la gente”, platicó la letrada.

De igual forma, se publicitan como si fueran la Banda Machos: “Se hacen pasar por los originales; tres días antes ponen la publicidad, pero el público ya compró sus boletos”.