Jennifer López obtuvo un gran regalo de parte de Marc Anthony

Del amor que alguna vez compartieron JLo obtuvo dos hijos hermosos y una amistad para toda la vida: Leah Remini

Aunque el matrimonio de Jennifer Lopez y Marc Anthony no funcionó, al menos la cantante obtuvo de esa unión -la segunda para ella- dos hijos preciosos, los mellizos Max y Emme, y a su ‘bff’ o amiga del alma, Leah Remini, quien formaba parte junto a su marido del círculo social del músico y este se percató rápidamente de que ambas harían muy buenas migas.

“Yo era amiga de Marc y entonces él empezó a salir con Jennifer, y estaba rodando una película. Cuando acudí al estreno me dijo que tenía que conocerla, y a Jennifer no paraba de repetirle que tenía que conocernos a Angelo y a mí. Así que acudimos a la premiere esperando que en la vida real fuera fea”, ha recordado la intérprete en una entrevista al portal ET Online, en la que reconoce que en un principio se sintió algo intimidada ante la belleza natural de la diva del Bronx.

“Según me iba aproximando a ella, me dije que a lo mejor era debido a la luz, y que solo tenía tan buen aspecto por esa razón. Y según me acercaba más y más tuve que admitir: ‘Mi**da, aquí hay mucha luz y sigue pareciendo muy guapa’. Incluso se lo dije en voz alta: ‘Maldita sea, cómo puedes ser tan jo**damente perfecta’. Y ella se echó a reír. Entonces empecé a desear que fuera rematadamente tonta, ¡podría serlo! Estaba desesperada por encontrarle algún defecto, y no fue así”.

En su lugar, Leah se percató rápidamente de que estaba ante un tipo de celebridad muy particular: una famosa a nivel internacional pero que seguía manteniendo los pies en el suelo.

“Nos enamoramos allí mismo. Su sentido del humor, el hecho de que pudiera meterme con ella y de que no se tomara a sí misma demasiado en serio decía mucho sobre ella“, ha afirmado. En vista de esa conexión tan especial que comparten, quién mejor que Leah para dar vida a la confidente y compañera incondicional de la estrella en su nueva película, ‘Second Act’, en la que supone su primera colaboración cinematográfica.

“Nuestra química fue instantánea, como sucede en esas ocasiones en las que te das cuenta de que te encanta una persona y disfrutas estando cerca suyo porque te hace reír. Ella es genial y tuvimos una infancia similar. Por eso funcionamos tan bien juntas“.