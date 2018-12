La nueva foto que probaría que Juan Gabriel está vivo

Famosa periodista mexicana presenta su evidencia

Las supuestas pruebas de que Juan Gabriel está vivo siguen apareciendo en medios de comunicación, sumando capítulos de especulación al inaudito rumor. Esta vez fue el turno de la periodista Martha Figueroa en su programa “Intrusos” de Televisa.

Según la ex conductora de “Ventaneando” hay una foto registrada en la que aparece el rostro de Alberto Aguilera cuando ya se había registrado su muerte.

“Esta señora es la mamá de Consuelito”, dijo en referencia a una señora que ayudaba a “JuanGa” en casa.

“A mí el tema de que Juan Gabriel está vivo me encanta“, expresó Figueroa antes de iniciar su intervención.

“Hace unas semanas me había llegado una fotografía de Juan Gabriel donde estaba de espaldas y que presentamos en el programa de Con Permiso, y se hizo un revuelo por todo el mundo y de todos lados me hablaba que de dónde la saqué, pero me la hicieron llegar de parte de Juan Gabriel y luego me decían por qué de espaldas, aquí está la fotografía de frente, se ve que es Juan Gabriel“, dijo.

La foto de la que hablaba Martha con un supuesto Juan Gabriel de espaldas, se sumó la semana pasada a otros indicios como un par de casas en las que vecinos dicen haber visto al “Divo de Juárez”.