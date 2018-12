Salomón Carmona, primer alcalde migrante: “Muchos políticos en México se lucran con el desorden”

Trabajó en los campos de Texas antes de saltar a Chicago, donde se hizo un nombre como locutor, actor y representante de Joan Sebastian. Ahora es alcalde en México con "un pie en cada lado de la frontera"

MONTERREY, México – Cuando un político en este país falta a las reuniones oficiales de grupo, el resto calla. Es un pacto no escrito para así tener los mismos privilegios. Se hace en las sesiones del Congreso de la Unión, en las cámaras de diputados de los estados, en las sesiones de gabinetes y en las de cabildo de los ayuntamientos, pero no en la de Yuriria, Guanajuato.

Al ver que los regidores no se presentaban a una junta reciente, Salomón Carmona, el primer alcalde migrante de México, quien fue reelecto recientemente, abrió la aplicación de Facebook y comenzó a quejarse ante todo aquel que pudiera verlo en un video en vivo, pobladores, paisanos en Chicago, seguidores en ambos países y los mismos funcionarios faltantes.

“¡Qué pena, qué lástima!, que el Ayuntamiento no acate al llamado de las sesiones extraordinarias, me imagino que han de andar muy ocupados en otras cosas, hay tres o cuatro maestros, algunos creo hasta tienen dos plazas…”, soltó ante la audiencia a la que ennumeró una lista de sinsabores a lado de un equipo renuente “a perder privilegios”.

Días después, en entrevista con este diario en el Segundo Foro de los Migrantes y sus Movimientos, realizado en la capital de Nuevo León, todavía lamenta esos asuntos negativos con los que tiene que lidiar cotidianamente.

“A algunos políticos del municipio no les gusta el orden porque han estado muy cómodos lucrando con la indisciplina. La policía, por ejemplo, y algunos regidores”, asegura.

Trabajador en el campo, actor y hasta representante de Joan Sebastian

Salomón Carmona nació en el Zapotillo, una pequeña comunidad rural de donde emigraron sus padres a Yuriria. Allí vivió varios años de su infancia hasta que emigró a Estados Unidos con algunos parientes para trabajar en los campos de Texas antes de saltar a Chicago, donde se hizo de un nombre como locutor, actor y representante del “Rey del Jaripeo” Joan Sebastian.

Actuó al lado de Antonio Aguilar en el filme “Lamberto Quintero” (1987); con Fernando Almada y Lina Santos en “La diosa del puerto” (1989); en Chicago, con “Pandillas Salvajes”, entre otros, pero en los últimos años le entró la inquietud por la política.

“Es una ventaja tener un pie en cada lado de la frontera y tenemos que aprovecharlo para ayudar al crecimiento de nuestros pueblos”, dice en Monterrey, donde llegó vestido con un sombrero, botas y saco de lentejuelas negras que lanzaban brillos a diestra y siniestra.

El alcalde se hizo ciudadano estadounidense gracias a la amnistía que decretó el fallecido ex presidente George Bush, en 1986. Desde entonces va y viene. Recientemente fue blanco de un escándalo porque hizo un video promocional para una tienda de quinceañeras (a la que ingresó con algunos caballos) sin pedir permiso para ausentarse de su cargo.

El dice que eso son “asuntos” a los que sus enemigos dan importancia para golpearlo, pero lo que realmente importa “son las gestiones” que hace en el mundo a favor de Yuriria, un Pueblo Mágico (que recibe recursos federales para su preservación y promoción turística), al que quiere llevar a escala mundial.

Busca “hermanarlo” con Toledo, España, para que los españoles vengan a ver la réplica de la parroquia que se hizo en honor de la virgen de allá; o con algunas ciudades de Argentina que tienen conceptos similares de atracción turística que el pueblo que gobierna o con Chicago, dada la cercanía que tiene con el alcalde Larry Dominic.

Para lograrlo, se encuentra en remodelación de cinco islas que tendrán atractivos turísticos como una sirena de 15 metros en la laguna, un metro de 135 metros de altura, playas artificiales y fuentes…

Críticas a su labor como alcalde

Los detractores de Carmona lo critican porque afirman que no ha controlado la inseguridad (en el últimos año y medio ha habido 200 asesinatos violentos) y que no ha logrado disminuir la deuda municipal por lo que no se puede pagar la nómina de fin de año mientras él se la pasa promoviendo su imagen; en respuesta, el edil dice que hará lo que sea para sacar “al pueblo de la pobreza”.

Ya trajo a unos científicos de Japón para que limpien la contaminación de la laguna, ya trajo a empresas textileras para incrementar el empleo y hasta una sucursal de Samsung.

“Yo tenía cáncer terminal y pedí al creador que me diera una oportunidad de vida y, si me la daba, iba dedicarme a hacer algo extraordinario para que hubiera prosperidad en mi tierra y en eso estoy”.