Vanessa Hudgens alaba a Sarah Hyland por sincerarse sobre sus problemas de salud

Las impactantes y conmovedoras declaraciones que ofreció esta semana la actriz Sara Hyland, una de las protagonistas de la exitosa comedia ‘Modern Family’, para revelar que había tenido que someterse a un segundo transplante de riñón hace dos años, todo ello después de que el órgano que le había donado su padre en 2012 empezara a fallar, no han pasado desapercibidas para su buena amiga Vanessa Hudgens, quien ha aprovechado su última entrevista para alabar a la intérprete por el valor y el arrojo que se desprenden de su gesto.

“Recuerdo el momento en que me dijo que necesitaba un primer transplante y también me acuerdo perfectamente de que su cuerpo acabó rechazándolo y de que acabó requiriendo una segunda operación. Me siento muy orgullosa de ella por compartir su vivencia con el mundo, especialmente una tan íntima y emocionalmente tan dura. Estamos hablando de una de las mujeres más fuertes que conozco”, ha explicado la intérprete de ‘High School Musical’ a la revista People, antes de incidir una vez más en el carácter luchador de Sarah y en lo mucho que ello contrasta con lo frágil de su apariencia.

“Siempre pienso en ella como la chica dura de Nueva York que es, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta lo pequeñita que es. ¡Es pequeñita pero muy poderosa! La quiero mucho y me llena de orgullo verla compartir su verdad con total transparencia”, ha aseverado.

Además de ahondar en el calvario personal que tuvo que atravesar como resultado de los efectos físicos y demás contratiempos derivados de su dolencia, así como en los riesgos que siempre llevan aparejadas intervenciones quirúrgicas tan delicadas, Sarah tampoco tuvo reparo alguno a la hora de desahogarse -hasta el punto de derramar varias lágrimas en el extenso vídeo que grabó para la revista Self- y contar que había contemplado incluso la posibilidad de quitarse la vida al sentir que suponía una dura carga para toda su familia.

“Estaba muy deprimida. Durante una larga temporada llegué a pensar seriamente en la idea de suicidarme. Había soportado 26 años siendo una carga constante, necesitando que me cuidaran y me atendieran porque siempre he tenido problemas de salud y es devastador para cualquiera, te hace sentir inútil”, aseguraba la intérprete.