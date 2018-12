Cómo calificar para la condonación de préstamos por servicio público

Cuando la maestra de matemáticas de la escuela secundaria Inna Kopelevich tomó $40,000 en préstamos estudiantiles para obtener una maestría en educación, no le preocupaba liquidar la deuda.

Kopelevich pensó que sería elegible para un programa de condonación de préstamos estudiantiles para maestros y otras personas con empleos en el sector público u organizaciones sin fines de lucro.

Ella comenta que un consejero en la oficina de asistencia financiera de su universidad le dijo que, si seguía siendo maestra y realizaba pagos constantemente durante 10 años, el gobierno federal eliminaría cualquier saldo que quedara en sus préstamos federales.

Sin embargo, cuando se comunicó con su administrador de préstamos Navient unos años después de graduarse en 2012 para averiguar cómo solicitar el programa de condonación de préstamos por servicio público (PSLF), se le informó que el tipo de préstamo que tiene, de respaldo federal, pero vendido por un banco privado, no es elegible. Solo los préstamos hechos directamente por el Departamento de Educación califican para la condonación del préstamo.

Lo que Navient no le dijo, y lo que no supo hasta este año, era que aún podría ser elegible para la condonación de préstamos si consolidaba sus préstamos en uno solo directamente otorgado por el gobierno federal, algo que el Departamento de Educación permite.

“Nadie me lo explicó nunca”, dice Kopelevich, de 47 años, que ha enseñado a estudiantes de altos y bajos recursos en las escuelas públicas de Los Angeles durante dos décadas.

Navient se rehusó a comentar sobre el caso de Kopelevich.

Kopelevich estima que, si todos los pagos que realizó hasta el momento contaran, solo tendría que devolver $25,000 de los $40,000 que obtuvo en el momento en que alcanzó los 10 años y se le perdonaría el resto. En cambio, está pagando préstamos que se han disparado a casi $60,000, incluidos los intereses.

Ahora que sabe sobre la consolidación, Kopelevich dice que va a intentarlo de nuevo. Todavía deberá realizar 10 años de pagos (sus pagos anteriores no contarán) y deberá cumplir con otros requisitos. Pero, sin el programa de condonación de préstamos por servicio público, indica: “No podré pagar esta deuda en mi vida”.

Hay más de 1 millón de prestatarios, como Kopelevich, que cuentan con la PSLF para poder salir de su deuda estudiantil. Y hay millones más que podrían calificar si supieran sobre el programa. Pero las probabilidades están en contra de ellos, gracias a una serie de problemas que agobian el programa.

La ley, creada por el Congreso en 2007, es compleja y algunos de sus requisitos son confusos. Una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reveló que el Departamento de Educación ha hecho un mal trabajo al momento de dar a conocer el programa a los prestatarios. A su vez, la GAO dice que el Departamento de Educación ha brindado poca orientación a los proveedores de préstamos de los que dependen los prestatarios para administrar sus solicitudes. Además, los proveedores de préstamos tienen pocos incentivos para ayudar a los prestatarios a eliminar sus deudas.

Un informe reciente destaca lo difícil que es explorar todas las condiciones del programa. La primera ola de personas elegibles para la condonación de préstamos comenzó a presentar una solicitud hace un año (que se cumplirá en octubre, cuando el programa marcó su décimo aniversario). Para junio de 2018, solo 96 de los 28,000 prestatarios que solicitaron la condonación de sus préstamos tuvieron éxito, de acuerdo con el Departamento de Educación.

En otras palabras, el 99% de las solicitudes de condonación de préstamos se rechazaron.

En la mayoría de los casos, las personas que pensaron que eran elegibles después de realizar 10 años de pagos no tenían el tipo correcto de préstamo o descubrieron que su empleo o plan de pago no calificaba.

“El Congreso estableció el programa como un beneficio para los prestatarios, pero dejó los detalles en manos del Departamento de Educación”, dice Suzanne Martindale, abogada sénior de Consumers Union, la división de defensa de Consumer Reports. “Si tenemos en cuenta la creciente cantidad de estudiantes que tienen que pedir dinero prestado para ir a la universidad, y las complejidades que enfrentan al explorar la amortización, no es de extrañar que el fracaso del Departamento en la implementación de procesos claros está causando verdadero dolor y estrés a los trabajadores del servicio público”.

Persis Yu, directora del Proyecto de asistencia al solicitante de préstamos estudiantiles en el Centro Nacional de Derecho del Consumidor admite que la culpa es del proceso, no de los prestatarios que están intentando explorar su camino a través de él.

“No se entiende que el 99% de las personas estén equivocadas”, dice Yu.

El problema principal, dice Yu, es que los proveedores de préstamos (las personas con las que los prestatarios deben trabajar para procesar los pagos y asegurarse de que cumplan con los requisitos de condonación de préstamos) a menudo brindan información errónea o insuficiente.

De hecho, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor descubrió una amplia gama de problemas con proveedores encargados de cuestiones relacionadas con la PSLF en un informe de junio de 2017 que analizaba los reclamos de los consumidores acerca de los préstamos estudiantiles. Los prestatarios informaron que los proveedores proporcionaron información inexacta sobre la calificación para la PSLF, los pagos se procesaron incorrectamente y las certificaciones de trabajo necesarias para demostrar que trabajan para una organización del sector público que reúne los requisitos fueron un desastre.

Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de septiembre de 2018 que evaluaba el programa de PSLF reveló que los problemas de los proveedores surgían de la falta de orientación del Departamento de Educación. El informe describía las instrucciones dadas a los proveedores como “fragmentadas” e “inconsistentes”. Por ejemplo, no existe una definición clara del tipo de empleador que califica como miembro del sector público.

El Departamento de Educación ahora dice que planea crear un manual de mantenimiento de PSLF integral, pero no tiene ningún plazo establecido para hacerlo. A principios de este año, el Congreso ordenó a la agencia destinar $2.3 millones de su presupuesto a informar a los prestatarios sobre la PSLF y ayudar a garantizar que se cumple con los requisitos del programa.

Sin embargo, el alcance y la capacitación no son suficientes, dice Yu. Los proveedores de préstamos no tienen incentivos para dirigir a los prestatarios hacia la PSLF porque se les paga por cuenta. Una vez que el prestatario presenta la documentación para la PSLF, la cuenta se entrega a FedLoan Servicing, que es el único proveedor que maneja las cuentas de PSLF. “Pierden ese pago y esos ingresos”, dice Yu.

Navient, FedLoan y otros proveedores son el blanco de numerosas demandas por su manejo del programa de PSLF. La última demanda se produjo a principios de este mes, cuando un grupo de maestros y profesores de la universidad, representados por la American Federation of Teachers (Federación Estadounidense de Maestros), presentaron una demanda colectiva contra Navient, donde se le acusa de engañar a los prestatarios y se indica que Navient tenía un incentivo financiero para desalentar a los prestatarios a usar el programa de condonación de préstamos. Navient se rehusó a comentar sobre la demanda.

Debido a todos los problemas, es fundamental comprender los requisitos muy específicos de la PSLF. Si crees que reúnes los requisitos para la condonación de un préstamo por servicio público o la has solicitado y has sido rechazado, a continuación, te indicamos cómo mantenerte al día.

Asegúrate de tener el tipo correcto de préstamos. La razón más común por la que se rechaza la condonación a las personas es que tienen el tipo de préstamo incorrecto. Esto resulta confuso, ya que hay diversos tipos diferentes de préstamos estudiantiles federales, pero solo los préstamos directos federales califican para la condonación de préstamos. Si tienes otro tipo de préstamo federal, puedes consolidarlo en lo que se conoce como un préstamo de consolidación directa para ser elegible, pero los pagos de tu préstamo anterior no contarán para los 120 pagos (lo que representa hasta 10 años) que necesitas. Si no conoces el tipo de préstamo que tienes, consulta el Sistema Nacional de Datos sobre Préstamos Estudiantiles. Los préstamos estudiantiles de bancos privados no cuentan para la condonación de préstamos.

Inscríbete en el plan de pago correcto. Debes estar en un plan de pago impulsado por los ingresos, que se basa en lo que puedes pagar según tus ingresos. Eso reducirá tu pago mensual y maximizará el monto condonado. Otros planes de pago, como el pago extendido o gradual, pueden reducir tu pago, pero no califican para la condonación de préstamos por servicio público. No es necesario que tus pagos sean consecutivos, solo necesitas realizar un total acumulado de 120 pagos a tiempo (es decir, con no más de 15 días de demora).

Comprueba si tu trabajo califica. Debes trabajar a tiempo completo (lo que el Departamento de Educación define como, al menos, 30 horas a la semana) para un empleador del sector público, sin importar cuál sea tu cargo. Los empleadores que califican incluyen entidades o agencias locales, estatales o federales; organizaciones sin fines de lucro; educación pública; salud pública; la fuerza militar; y las fuerzas del orden público. El trabajo a medio tiempo para varias organizaciones calificadas también puede contar, siempre y cuando trabajes al menos 30 horas a la semana.

Certifica tu empleo. Presenta un Formulario de Certificación de Empleo a tu proveedor de servicios cada año o cuando cambies de trabajo para confirmar que estás trabajando para una organización elegible. El formulario es opcional, pero pueden surgir problemas desde el principio.

Mantén registros en orden. Guarda copias de los formularios de certificación y conserva tus formularios W-2 que muestren evidencia de dónde trabajas. Debes consultar a tu proveedor de servicios con regularidad para asegurarte de que tus pagos se estén realizando correctamente. También conserva el papeleo que demuestre tu historial de pago del préstamo. No confíes en que tu proveedor de préstamos mantenga esos registros.

No hagas pagos adicionales. Es ilógico, pero otra cosa que puede hacerte trastabillar es pagar más de lo que debes cada mes mientras intentas calificar para la condonación de préstamos. Recuerda que el objetivo de la PSLF es que se elimine la mayor cantidad posible de tu deuda, por lo que los pagos adicionales reducen la cantidad que podría condonarse. Más importante aún: si pagas más del mínimo en un mes, el monto en exceso se puede aplicar para cubrir todo o parte de tu próximo pago. Si solo pagas la diferencia el próximo mes, no calificará como un pago completo y ese pago no se tendrá en cuenta para la PSLF. Si lo haces todos los meses, tendrás una serie de pagos que no contarán.