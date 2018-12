Camila Cabello, ex integrante de ‘Fifth Harmony’, se alegra de no ser una buena celebridad

Parece que la época de cuando brillaba en Fifth Harmony ha llegado a su fin, por completo

La cantante Camila Cabello no podría estar más orgullosa de todo lo que ha conseguido a lo largo de los últimos seis años, una trayectoria relativamente breve en la que, sin embargo, la artista ha logrado desde hacerse con un segundo puesto en la edición estadounidense de ‘Factor X’ -en el año 2012- hasta terminar consagrándose como una de las estrellas del pop más exitosas y aclamadas del momento gracias a su tema ‘Havana’, pasando por una etapa intermedia y triunfal junto a sus antiguas compañeras de la banda femenina Fifth Harmony.

Pero al margen de todos esos hitos, lo que posiblemente ha dejado más satisfecha a la intérprete de origen cubano es el hecho de haber protagonizado esa rápida evolución sin haber tenido que recurrir a dos armas que, a día de hoy, parecen fundamentales para destacarse en la industria del entretenimiento: una actividad incesante en las redes sociales y, sobre todo, el uso de la vida privada como gasolina con la que intensificar la promoción de su trabajo. “Sé que le resultaría mucho más interesante a la gente si compartiera más cosas en internet sobre mi lado más íntimo o si me adentrara de lleno en todos los cotilleos que surgen sobre mí… No sé, simplemente no me gusta eso y no estoy dispuesta a pasar por el aro. Solo quiero ser una buena artista, no quiero ser una buena celebridad. ¡Es que no lo soy!“, ha afirmado con rotundidad en conversación con la revista Billboard.

Hace solo unos días, la joven intérprete de 21 años echaba curiosamente mano de las redes sociales, esas que por lo general maneja y gestiona su propia madre para bloquear cualquier mensaje negativo dirigido contra la vocalista, con el objetivo de anunciar a su base de fans que se disponía a tomarse su primer “descanso de verdad” en estos últimos y vertiginosos seis años de frenética carrera musical.

“No sé si me lo merezco o no, porque en realidad he estado trabajando como solista solo durante un año y medio. Por supuesto no estoy contando los cinco años en que fui parte de Fifth Harmony, pero la verdad es que me encantaría tomarme unos meses para irme a vivir a España o Italia y desconectar de mundo, sin disciplina ni demasiadas responsabilidades. No creo que me lo haya ganado, por cierto“, ha reflexionado en la misma conversación.