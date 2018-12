Dicen que Brad Pitt nunca quiso adoptar a Pax, y esto provocó los problemas con Angelina Jolie

Parece que los secretos en esta familia fueron la causa de muchos problemas, hasta que los llevaron al divorcio

Una fuente le ha dicho a la revista Us Weekly que una de las razones que provocó la ruptura entre Brad Pitt y Angelina Jolie fue que el actor nunca quiso adoptar a Pax. Dicen que Angelina le reveló este secreto al joven, lo que provocó una fuerte fricción en la pareja. El actor tenía inseguridades, según refirió dicho medio, porque no había pasado ni un año del nacimiento de la pequeña Shilo, hecho que no le importó a la oscarizada.

Se ha dicho además, que en el momento de la adopción Angelina tenía pocos meses de haber dado a luz y por esta razón Brad no estaba seguro del proceso de adopción de Pax, pero la actriz continuó aún sin el aval del actor, según reportó también el portal de la revista Quién.

El pleito por la custodia compartida parece haber llegado a feliz término, al menos para Pitt y sus hijos, ya que se ha llegado a un acuerdo, y aunque Angelina quería la custodia total, se decidió que ésta sería compartida tanto física como legalmente, para así evitar la exposición innecesaria de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Vivienne y Knox en un futuro juicio.

El mismo medio –Us Weekly- también cuenta que la relación de Brad con Maddox no era del todo positiva. En cuanto a Zahara y Shiloh dicen que ambas han trabajado su relación con papá, y esta ha mejorado un tanto.

La revista cuenta que los trabajadores sociales del caso señalaron aspectos negativos en ambos padres, en el caso de Brad Pitt parece que tiene problemas de ira y suele no aceptar sus responsabilidades por lo que tiende a culpar a otros; Angelina es demasiado permisiva y propensa a crear inestabilidad en el entorno familiar. Todo lo anterior parece denotar que el final de la pareja era inminente. Cabe mencionar que las afirmaciones de dicho medio no han sido confirmada por ninguno de los involucrados.