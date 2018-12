Kuno Becker reacciona a rumor de romance gay con actor porno

La polémica sigue girando alrededor del actor mexicano

La controversia sigue girando alrededor de Kuno Becker y su vida amorosa ahora es el tema principal. El actor ha sido vinculado con el actor porno Mark Dylan después de que los hayan captado juntos en Los Ángeles.

Los medios abordaron a Kuno cuando este asistió a los Premios Canacine para aclarar la situación.

“Que me lo presenten, a lo mejor nos hacemos cuates, ahora ya de eso a más…cada quien pa’ su casa“, contestó el actor en declaraciones captadas por “La Cuchara”.

“Imagínate de lo que me han inventado. Tengo muchos amigos gays y los adoro. Me han matado, me han casado, de han divorciado. Que digan que soy gay está chingón; hasta está de moda”, agregó el director de “El día de la unión”.

Los reporteros le dijeron a Kuno el nombre del actor y hasta se puso a bromear.

“Que me enseñen el video porque va a ser comedia. No tiene mal nombre. Mark Dylan salte pa’acá, ya nos descubrieron”, dijo en broma

El que fuera protagonista de telenovelas como “Soñadoras” y “Primer amor, a mil por hora” no tendría problema si fuera bisexual.

“Si fuera bisexual por lo menos tendría dos oportunidades de encontrar el amor. En una de esas…no lo he probado, pero no es lo mío. Tengo muchos amigos gays y los adoro“, agregó.