La Víbora: ¿Hasta cuándo los fans aguantarán a Luis Miguel?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Nunca me cansaré de decírselos: ya dejen de ir a los conciertos de Luis Miguel. Son patéticos, horrendos, cortísimos, y por si fuera poco, caros. ¿De verdad no se han hartado de ayudarle a pagar sus deudas a este hombre? ¿De llenarle los bolsillos? Digo, porque si es así, mejor mándenle un cheque a su nombre, y así no pasan corajes cada vez que el tipo ofrece un show.

Confieso que yo ya fui víctima de uno de los pichurrientos conciertos de Luis Miguel, pero fue una sola vez. Desde entonces prometí jamás volver a ir a verlo. (Por si tienen la duda, pichurriento es algo que no vale la pena). Estoy hablando de cuando todavía no tenía esa terrible fama de malquedado, de borracho y de llegar tarde a todos sus shows. No les miento, el espectáculo duró una hora, pero como al final hizo la faramalla esa de que “otra, otra”, pues salió otra vez al escenario para cantar otros míseros 15 minutos.

¿Que cómo estaban los fans? ¡Felices!, y yo no lo podía creer. Dije, ¿se conforman con este concierto tan corto y además mediocre? ¿Nadie dice nada? ¿Todos se van a su casa brincando en un pie porque vieron a Luis Miguel dizque cantar por 75 minutos? Porque para eso, no interpretó ni una –así como lo leen, ni una– canción completa. Hagan de cuenta que fue un popurrí de sus canciones más conocidas, y como son muchas, pues a cada una le dedicó como 15 segundos para poder cantar la mayoría.

Así que ahora no me sorprende nada que la gente que asistió al último show de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México, esté tan molesta y quieran que les regresen su dinero. ¡Por fin se quejan! Dicen que el hombre llegó ¡hora y media tarde! Y encima de eso, no estaba en sus cinco sentidos. Vayan ustedes a saber si borracho o bajo los efectos de sabe qué cosa.

El asunto es que dicen que ni cantó, que le ponía el micrófono al público para ellos fueran los que cantaran. Una total decepción, dicen. Aunque bueno, no deberían estar sorprendidos porque ya hay muchos precedentes de las desfachateces de Luismi y aún así no hacen caso, ahí van como burros a verlo.

Y desafortunadamente a eso se atiene Luis Miguel, a que sus fans son bien aguantadores y le perdonan todo. Así lo han demostrado por décadas. Y claro, él feliz con sus miles de incondicionales que lo ayudan a darse la gran vida al lado de sus noviecitas bobas 30 años menores que él. Así que como dice el refrán, “el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame”.