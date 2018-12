El “Piojo” Herrera apuesta a que América será campeón y sin tanda de penales

El técnico de las Águilas quiere ganar el título de la Liga MX a cualquier precio

Tal es la confianza de Miguel Herrera de que América se coronará campeón mañana en el Estadio Azteca, que incluso apostó a que las Águilas definirán el partido ante La Maquina antes de la tanda de penales.

“Sí practicamos penales, siempre lo haces cuando estás en esas instancias, pero estoy seguro que esto se va a definir antes, estoy seguro. Si antes tenemos un penal, durante tiempo regular, lo va a patear Ema (Aguilera)”, comentó Herrera.

El “Piojo” reconoció que ya no le importan las formas, si es desplegando un fútbol vistoso o aburrido, el técnico del América quiere ganar el título a cualquier precio.

“Sin duda, sigo pensando que mi equipo es el más sólido, el más completo, y lo hago sin menospreciar al rival, pero sigo pensando que mi equipo es el más sólido.

“Es lo que buscamos, ganar como sea, así se ganan las finales, hay que ganarla sí o sí. Se puede ganar con fuerza, con determinación, usando todo lo que se pueda usar dentro del reglamento para poder conseguirlo”, explicó.

Sobre la molestias que aquejan a Mateus Uribe y Roger Martínez, Herrera reconoció que ambos jugadores han evolucionado respecto a sus lesiones, pero no los utilizará de inicio si no están al cien por ciento.

“Exceptuando a ellos dos (Mateus y Roger) todos los demás están bien. Van recuperándose normal de las molestias que tuvieron y los voy esperar hasta mañana, tengo hasta las 18:00 horas para saber”, comentó.

“Ayer el doctor dijo que estaban al 80 por ciento, pero no voy a utilizar de inicio a jugadores que no están al cien. En una Final no puedes regalar nada, ni un porcentaje”, concluyó.