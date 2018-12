Demanda: centros de detención de ICE niegan a los detenidos contacto con abogados

La querella es en contra del condado de Orange, ICE y Geo Group

Para los inmigrantes que enfrentan la deportación, la asistencia de los abogados puede hacer una profunda diferencia en el resultado de sus casos — los inmigrantes con abogados tienen una abrumadora mejor oportunidad de poder permanecer en EUUU. Para los solicitantes de asilo, puede ser una cuestión de vida o muerte.

Pero en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Sur de California, los funcionarios hacen casi imposible que muchos detenidos contacten y consulten con abogados. Eso viola no sólo la ley de inmigración y nacionalidad, sino también la Primera y Quinta enmiendas de la Constitución.

Debido a esto, la Fundación Americana de Libertades Civiles del sur de California y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes en la Escuela de Derecho de Stanford han presentado una demanda de acción colectiva contra ICE, el Departamento del Sheriff del condado de Orange, y el operador privado de prisiones Geo Group, Inc. por crear barreras ilegales a las comunicaciones entre abogados y clientes.

“La Constitución garantiza a los inmigrantes el derecho a comunicarse de manera significativa con sus abogados”, dijo Jennifer Stark, abogada supervisora con la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de Stanford. La queja fue redactada e investigada por los estudiantes de la clínica, incluyendo Gracie Chang, Annie shi, y Josh Walden.

La demanda, presentada en la Corte de Distrito de EEUU en Riverside, fue presentada en nombre de los detenidos y dos organizaciones legales prominentes, sin fines de lucro, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración y el Centro de Leyes de Defensores de Inmigrantes, que brindan servicios a los detenidos.

Las quejas

En los centros de inmigración nombrados en la querella — las instalaciones de Theo Lacy y James A. Musick en el condado de Orange operados por el Sheriff del condado de Orange, y el centro de procesamiento de ICE de Adelanto en el condado de San Bernardino operado por Geo — los funcionarios hacen que sea casi imposible para muchos detenidos comunicarse con los abogados y recoger la documentación necesaria para seguir sus reclamos, indican los demandantes.

“La representación legal es fundamental para asegurar el debido proceso para los inmigrantes que enfrentan la remoción, pero cuando nuestros clientes detenidos no pueden comunicarse eficazmente con nosotros, nuestras habilidades para ser defensores efectivos están comprometidas”, dijo Meeth Soni, directora Co-legal del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes.

El acceso telefónico, a menudo el conducto principal de los detenidos hacia el mundo exterior, es severamente restringido, no confidencial y costoso hasta el punto de que muchos detenidos no han tenido la oportunidad de comunicarse con organizaciones o abogados privados para obtener ayuda legal. Para empeorar las cosas, los sistemas telefónicos no permitirán que los detenidos dejen mensajes grabados o naveguen por un menú automatizado para llegar a una persona en vivo, ya que los interrumpe si la llamada no es contestada por una persona en vivo, agregan los documentos de la corte.

Si un detenido logra obtener ayuda de un abogado, las reuniones en persona necesarias para construir un caso se limitan al punto de ser casi inútiles. La demanda alega que las instalaciones de detenidos tienen muy pocas o ninguna sala de consulta privada. En muchos casos, los detenidos y los abogados se ven obligados a reunirse donde sus conversaciones se pueden escuchar fácilmente.

“El gobierno de Estados Unidos ha colocado barreras arbitrarias entre los inmigrantes detenidos y sus abogados que deben ser eliminadas si se va a servir la justicia”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Lauren Mack, vocera de ICE, dijo que “de acuerdo con políticas de ICE, la agencia no comenta sobre litigious pendientes”.

Casos

Los demandantes nombrados en la querella incluyen a Desmond Tenghe, que está buscando asilo en Estados Unidos. Tenghe gana $1 dólar al día trabajando en la facilidad de Adelanto-apenas suficiente para las llamadas telefónicas pagadas que necesita hacer, no sólo para buscar representación legal, sino también obtener documentos necesarios para su caso. Tenghe ha presentado varias solicitudes de llamadas gratuitas, pero ICE y Geo nunca las ha proporcionado.

Otro demandante, Jason Nsinano, ha estado detenido por más de tres años, inicialmente en Adelanto y actualmente en Theo Lacy. Nsinano se ha mantenido en su celda bajo custodia protectora donde no tiene acceso a un teléfono durante unas 22 horas al día. Su escaso acceso a los teléfonos generalmente cae fuera de las horas de trabajo, dejándole incapaz de hacer llamadas legales. El sistema telefónico también le impide llamar a organizaciones de derechos humanos, impidiendo sus esfuerzos para obtener información crítica relacionada con su caso de asilo.

“Todos los días, a cientos de inmigrantes como el Sr. Tenghe y el Sr. Nsisano se les niega el acceso a asistencia legal de importancia crítica, en violación de sus derechos constitucionales”, dijo Michael Kaufman, el abogado senior de Sullivan & Cromwell Access to Justice en la Fundación ACLU del Sur de California.

La demanda pide que el Tribunal proporcione a los detenidos la capacidad de hacer llamadas telefónicas legales privadas y no supervisadas; establecer adaptaciones razonables para los detenidos que no pueden permitirse el lujo de hacer llamadas; y proporcionar espacios suficientes para visitas legales confidenciales.