Esquina migratoria: entró como prometida, se casó y quiere salir de EEUU

Yo entré legalmente en marzo de este año porque me pidió mi novio como su prometida. Ya me casé con él y ya me llegó mi permiso de trabajo, que dice “service as advanced parole”. Mi pregunta es ¿si puedo salir del país y regresar con este permiso?



Felicidades por tu reciente matrimonio. Como describes en tu carta, has hecho todos los pasos correctamente: entrar con un permiso especial como prometida, contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense, iniciar tu proceso de residencia legal y recibir tu permiso de trabajo.

Mi consejo es continuar en esa línea de rectitud y esperar a que llegue tu residencia permanente que puede tardar de 8 a 12 meses desde el momento en que iniciaron tu proceso.

En caso de que quieras salir del país, tendrías que solicitar un “advance parole” que es un costo extra y de seis a ocho semanas para que USCIS decida si lo concede o no dependiendo del motivo o la urgencia por la cual quieras salir del país y regresar sin ninguna dificultad.

Te recomiendo un poco de paciencia para que el proceso de residencia permanente siga su curso. Salir del país con solo un permiso de trabajo complicaría un proceso.

Recuerda que estás en medio de un proceso que por lo regular es fácil y seguro, como es la petición de parte de tu esposo estadounidense y no valdría la pena ponerlo en riesgo.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.