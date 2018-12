Yolanda Andrade confiesa estar libre de adicciones

View this post on Instagram

Tengo este par de Amigos que un Día hace ya varios años Me Dijeron … Mis verdades Y obviamente me enoje con ellos y creí que No me querían Que me atacaban Y ellos solo me estaban ayudando . Me estaban Amando Y Cuidando . A este par de Cabrones @montserrat33 y #bernardogomez Les debo la Vida . Los Bendigo eternamente . Gracias por la CAGADA magistral por decirme alcoholica . Me quedo Claro que era AMOR . Cuida y conserva a esos pocos amigos Que te digan la Verdad Aunque te duela RECONOCER Gracias por su atención 🌹