Consejos para volver a la carretera luego de haber sufrido un accidente

Volver a la conducción es un proceso que no debe ser apresurado

Los accidentes de auto son momentos de ruptura en la vida de todo conductor. La vida corre un riesgo muy grande en muchos de ellos, y es normal que una persona que los sobreviva desarrolle cierta aversión a la idea de conducir por mucho, mucho tiempo.

Nadie te obligar a manejar un auto, pero sí quieres volver a hacerlo, debes tener presente de que este es un proceso que lleva tiempo de sanación no solamente física, sino mental.

No te apures

Indiferentemente de la circunstancia en cuestión, los accidentes de auto son situaciones traumáticas en las cuales la vida corre un riesgo muy grande. Es normal que el conductor esté traumatizado y no quiera conducir nuevamente por un tiempo.

No aceleres el proceso de recuperación. Utiliza el transporte público mientras pasas el susto del accidente. Si te apuras, no te darás tiempo suficiente para sanar y reflexionar lo que ocurrió. Además, no estarás del todo en tus sentidos, porque todavía puedes tener secuelas.

Lleva un copiloto

A medida que todo vuelva a la normalidad, pídele a alguien de confianza que sea tu copiloto mientras vuelves al ruedo. Esto te puede ayudar a sentir mayor seguridad mientras conduces.

El copiloto también puede servir de relevo si en algún momento experimentas un ataque de pánico que te impida conducir con normalidad.

Conduce por sitios conocidos

No tomes grandes riesgos cuando te reintegres como conductor particular. Cuando puedas, circula por calles y carreteras que sean familiares. Esto contribuye mucho a la reconstrucción de tu confianza como conductor después de un accidente de auto.

Piensa en positivo

Un accidente de auto es una situación excepcional que no ocurre todos los días; no conduzcas con la predisposición de que algo malo te va a ocurrir, sino con una mentalidad más positiva de que las cosas irán mejor esta vez.

Reflexiona sobre tu conducción

A pesar de que puede ser duro, uno de los motivos por los cuales hayas tenido el accidente puede ser que no fuiste tan prudente como pensaste haber sido. Si es tu situación, es momento de que pienses en formas de optimizar tu conducción no solamente por ti, sino para los demás conductores.

Fuente: thesafedriver.ca