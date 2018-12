Triplete de Gareth Bale mete a Real Madrid a la final del Mundial de Clubes

El conjunto merengue se impone al Kashima Antlers y ahora va por el tricampeonato

Real Madrid buscará ser el primer tricampeón del Mundial de Clubes tras vencer en Semifinales 3-1 al Kashima de Japón.

El equipo merengue buscará además su cuarto título, que lo colocaría como el máximo ganador en la historia del certamen, por encima del Barcelona, que también tiene tres.

Un triplete de Gareth Bale sentenció el duelo ante un equipo japonés que ofreció poca resistencia.

La Final será el próximo sábado a las 11:30 AM ET / 10:30 AM Centro / 8:30 AM PT. Previamente, el River Plate jugará por el tercer lugar ante el Kashima.

Bale marcó sus goles a los minutos 44, 53 y 55. Descontó Shoma Doi al 78′, pero ya era muy tarde para una reacción japonesa.