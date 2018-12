Corista abandona a Luis Miguel en plena gira

Los inconvenientes continúan para "El Sol"

Los inconvenientes para Luis Miguel continúan. Anna Berényi, corista del cantante, decidió dejar su tour, según lo comentó a través de un video en YouTube. Afirmó que el motivo principal se debe a censura de miembros del equipo.

“Debo admitir que desafortunadamente conocí a un par de personas con quienes no me llevo bien. Los sentimientos que recibí de esas personas no me hicieron sentir cómoda“, dijo la intérprete, sin mencionar a los involucrados.

“Debido a estas situaciones en la gira no lo disfruté tanto como pude, no fui feliz“.

Berényi agregó que los problemas que tuvo con algunos de sus compañeros motivaron que no quisiera salir a trabajar, ya que siempre la hacían sentir menos, y que le fue imposible comunicarse con el equipo de Luis Miguel a causa de la censura.

“Nunca podía decir lo que pensaba porque las personas lo tomaban de forma errónea“, comentó.

Agradeció la oportunidad de trabajar con el cantante, aunque admitió que no fue un ambiente sano para ella.

El equipo de Luis Miguel no realizó comentarios al respecto. La gira continuar· en febrero con conciertos en Chile, Argentina y otros países.