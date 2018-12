Tomasa del Real deja su huella en el reguetón

La intérprete chilena es una de las precursoras del neoperreo, un género que busca su propia identidad fuera de Puerto Rico

El inicio de la conversación con Valeria Cisternas, mejor conocida como Tomasa del Real, giró en torno al uso de la palabra “negro” en América Latina. Luego de un breve debate sobre si este adjetivo es peyorativo o inofensivo, se llegó a la conclusión que todo depende de la intención con la que se use.

En el caso de este reguetonera chilena, el tono oscuro de su piel le hizo ganarse entre sus conocidos el sobrenombre de Tomasa, en referencia al personaje que se menciona en la canción cubana “La negra Tomasa”.

“Así me decían, y me gustó, así que decidí usarlo en mis redes sociales [pero] no fue porque me hicieran burlas [por mi color] o algo así”, dijo la artista en una conversación por teléfono a propósito de su presentación hoy en el teatro Roxy.

Todo lo contrario. Desde hace más o menos dos años, la fama y reputación de Del Real ha subido como espuma, y todo porque a ella y a otros chicos de su generación se les atribuye la creación del neoperreo, una línea del reguetón cuya principal característica es que, como no se produce en el país donde se originó este género –Puerto Rico–, carece del “purismo” que le dieron los fundadores de este movimiento.

“Por ejemplo, yo soy de Iquique, al norte de Chile, cerca de la frontera con Perú”, explicó la cantante. “Al momento de yo hacer arte se traduce en un nuevo sonido […] Yo pensaba que hacía reggaetón, pero un reggaetón raro, nuevo, hasta que dije, ‘¿sabes qué? no es porque no es reggaetón puro, pero es música que se puede perrear, es música que se hace para que la gente baile'”.

En otras palabras, es neoperreo, tal cual. Y a esta nueva corriente pertenecen artistas de México, Argentina, España, Chile, Los Angeles y otros lugares del mundo.

“Toda esa generación de artistas quedó definida; ya tenemos un subgénero, un lugar donde nace, y el internet es un país donde vive y se comparte para llevarlo a otros niveles”, definió Del Real.

En su corta carrera, que inició formalmente hace dos años, la artista ha editado dos álbumes, “Bien y mal” y “Bellaca del año”; este último lo estrenó a principios de 2018, y fue el que la trajo a vivir a Los Angeles, donde está la compañía disquera con la que firmó contrato, Nacional Records.

“Aquí siento que hay posibilidades y gente con la que puedo trabajar”, dijo.

Esto muy lejos de su natal Chile, donde tenía una tienda de tatuajes y en la que comenzó a hacer sus experimentos musicales con la macbook que le regaló su mamá. Todo empezó cuando, en sus ratos de ocio, exploraba las aplicaciones de su computadora; comenzó a hacer grabaciones, a mandárselas a sus amigos y a subirlas a la internet sin más pretensión que divertirse y matar el tiempo.

“Me empezaron a decir que grabara de verdad, que debería de grabar en un estudio”, dijo. “Nunca me plantee hacer música para vivir, sino que empecé nomás […] Y de hecho por lo mismo siento que el resultado es que es un reggaetón muy raro porque no era un reguetón, sino una mezcla de mi aburrimiento y de las influencias que tenía en ese momento”.

La tienda de tatuajes ya es historia; la cerró cuando la música le comenzó a exigir todo su tiempo. Actualmente trabaja y produce con otros artistas del género.

“Estoy feliz de poder hacer esto”, dijo. “Porque estamos dejando huella en la historia del reguetón”.

En detalle

Qué: Tomasa del Real

Cuándo: hoy, 9 pm

Dónde: The Roxy, 9009 Sunset Blvd., West Hollywood

Cómo: boletos $15 a $17; informes (888) 929-7849 y theroxy.com