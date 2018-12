Aliado de Trump lo compara con un “anciano terco de 72 años”

En medio del cierre parcial del gobierno por la falta de un acuerdo entre Donald Trump y los demócratas por la financiación del muro fronterizo, un aliado cercano al presidente trató de explicar el comportamiento del mandatario que llevó al cierra parcial del gobierno.

Este domingo el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, comparó al presidente con un pariente anciano terco en su visita a ABC News, y le recomendó al jefe de personal entrante Mick Mulvaney que mantenga sus expectativas bajo control.

“Quiero preguntar a todos los que están hoy en la audiencia si tienen un pariente de 72 años cuyo comportamiento están intentando cambiar”, dijo Christie en referencia a la obstinación de Trump por la construcción del muro fronterizo como parte de la ley de financiamiento del gobierno, que según el presidente requiere los 5,000 millones de dólares para la valla fronteriza.

“Cuando las personas envejecen, se convencen cada vez más del hecho de que lo que están haciendo es lo correcto, y es más difícil convencerlos de lo contrario”, añadió Christie.

Trump tiene 72 años y es el presidente más viejo en la historia en ser elegido para un primer mandato como presidente, Ronald Reagan tenía 73 años cuando comenzó su segundo mandato.

