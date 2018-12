Diego Luna toma distancia de Andrés Manuel López Obrador para cuestionarlo

"Nunca hice campaña para López Obrador"

Diego Luna, actor mexicano, dijo que no realizó campaña para Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, pues no hacía falta.

“Nunca hice campaña para López Obrador como dicen por ahí, no hacía falta, el PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa”, escribió en Twitter.

Luna utilizó sus redes sociales para compartir opiniones antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales en México. En junio, por ejemplo, pidió a los mexicanos la reconciliación después de la contienda.

“El cambio que México necesita no va a suceder porque gane un candidato” u otro el próximo 1 de julio, sino que tiene que venir de una ciudadanía participativa, indicó.

“Lo más importante es cómo ejercer nuestra ciudadanía a partir del 2 de julio, qué pasa una vez que acaba la elección y qué podemos hacer haya o no ganado nuestro candidato”, explicó Luna.