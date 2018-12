Beto O’Rourke advierte sobre “amenaza” de Trump

Aumenta la popularidad del demócrata Beto O'Rourke con miras a las elecciones presidenciales de 2020

El representante demócrata por el estado de Texas, Beto O’Rourke, y quien podría ser la carta demócrata para las elecciones de 2020 advirtió en la antesala de la Navidad sobre la amenaza planteada por el presidente Donald Trump y dijo que el actual cierre del gobierno es solo “parte de una amenaza mayor para todos nosotros”.

O’Rourke sugirió que el cierre parcial del gobierno podría haber sido “destinado a suceder” porque Trump enfrenta una serie de dilemas, entre ellos el cerco cada vez más preocupante de la investigación de Robert Mueller sobre la interferencia electoral rusa, la caída de la bolsa, la retirada de la tropas en Siria, entre otros problemas, explica en su columna para el portal Medium.

“Pero mi preocupación por el país va más allá del dolor y los problemas que causará este cierre. Va más allá de si el presidente asume su responsabilidad. Lo que está sucediendo ahora es parte de una amenaza mayor para todos nosotros”, escribió.

“Si no hay manera de contar con que el gobierno funcione siquiera (van tres cierres este año), tal vez en última instancia, nos podamos hacer más nada”

Antes de terminar el demócrata que cada vez gana más popularidada agregó que “si alguna vez hubiera un hombre capaz de aprovechar este momento precario para nuestro país y nuestra forma de gobierno”, sería Trump.

O’Rourke, quien está considerando postularse para la presidencia en 2020 y es considerado como un potencial favorito, también dijo que Estados Unidos está “en riesgo de perder esas cosas que nos hacen especiales” y pidió a la gente que “ponga al país por encima del partido”. “

“Esto no se trata de un muro, no se trata de la seguridad fronteriza, no se trata de demócratas y republicanos. Se trata del futuro de nuestro país: si nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán o nos culparán”, escribió.

El gobierno federal ha estado en un cierre parcial desde el sábado después de que Trump no llegara a un acuerdo con los demócratas sobre su demanda de los $5 mil millones de dólares en fondos para el muro fronterizo.