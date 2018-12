Kim Kardashian calienta Twitter con bikinazo rojo en plena Navidad

La famosa no le teme a la polémica

Kim Kardashian es una mujer sin pudor y sabe que a sus fans les encanta cuando esta se muestra en atuendos sexy. En plena Noche Buena, la famosa esposa de Kanye West dio “retweet” a un GIF navideña de ella misma.

En la imagen se ve a la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” en un bikini rojo que deja poco a la imaginación.

La cuenta que publicó el mini video es una cuenta especializada en Kim y Kanye llamada “The Wests”. Ambas celebridades siguen la cuenta y constantemente le dan amor al contenido que comparten.

Justo un día antes de la Navidad, Kim también compartió la tarjeta navideña en donde aparece ella al lado de sus hermanas, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian y Kylie Jenner al lado de los hijos de cada una. Los que no aparecen son Kendall Jenner y Rob Kardashian, aunque la hija de este último si, a un lado de su tía Khloé.

“Este año nos esperamos hasta el último minuto para hacer la tarjeta. Las agendas de todos se fueron cambiando, mi esposo [Kanye West] estaba fuera pero el día de esta tarjeta nos dimos cuenta que todos estábamos juntos y decidimos que nuestros hijos vinieran. Kendall y mi mamá [Kris Jenner] salieron corriendo a una junta después de esta sesión y es esto lo que tenemos, lo más que se pudo. De nuestra familia a la de ustedes, Feliz Navidad“, escribió Kim.