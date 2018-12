Por que deberías evitar comprar garantías extendidas

Si piensas comprar electrónicos o electrodomésticos para tus familiares para los días festivos, resiste la tentación de pagar por la garantía extendida en caso de que se descomponga o se dañe el producto.

Los vendedores a menudo impulsan estos planes de servicio, que se han convertido en un negocio de $40 mil millones, según el boletín de información Warranty Week. Dos tercios de los compradores de productos electrónicos en la tienda y casi tres cuartos de los compradores de electrodomésticos dicen que un vendedor asociado les ha tratado de vender uno.

En casi todos los casos, lo mejor es rechazar la oferta. Un estudio realizado en marzo en la Universidad de Stanford reveló que los consumidores pueden pagar en exceso las garantías extendidas porque sobreestiman la probabilidad de que un producto necesite una reparación.

Sin embargo, casi un tercio de los consumidores han comprado uno, y es probable que los que compran máquinas de ejercicio y electrodomésticos grandes lo hagan también. “Los dispositivos de hoy son bastante confiables”, dice Dan DiClerico, un experto en el hogar de HomeAdvisor.com (y ex editor de Consumer Reports). “La posibilidad de que tu refrigerador o lavaplatos realmente necesite una reparación durante el período de garantía extendida es bastante baja”.

DiClerico continúa diciendo que incluso si un aparato se descompone, el costo de repararlo probablemente no sea mucho más de lo que gastarías en una garantía. “Los números no son realmente favorables para pagar la garantía extendida”, dice.

Sin embargo, hay algunas ocasiones excepcionales en las que comprar una garantía extendida podría tener sentido. Los teléfonos inteligentes, por ejemplo, viajan contigo a todas partes y sus pantallas pueden romperse fácilmente. En tales casos, vale la pena pagar por AppleCare o Samsung Premium Care. Pero incluso aquí, realmente depende del daño al dispositivo.

Lo que debes considerar

Si aún deseas comprar una garantía extendida, sigue estos consejos.

Asegúrate de entender la garantía del fabricante antes de hacer una compra. La ley federal requiere que tengas acceso a la garantía del fabricante antes de decidir comprarla. Cuando la leas, ten en cuenta cuánto dura la garantía (por lo general, alrededor de 90 días), qué cubre y si la compañía reparará o reemplazará el artículo o te reembolsará tu dinero.

Algunos fabricantes también repararán un producto después de que la garantía haya finalizado simplemente porque es un buen servicio al cliente, por lo que vale la pena ponerte en contacto con la empresa si surge un problema. Ten en cuenta que algunas garantías extendidas simplemente duplican la cobertura que ya ofrece el plan del fabricante.

Comprueba si ya tienes cobertura extendida a través de una tarjeta de crédito. Si compraste el producto con una tarjeta de crédito, verifica si el emisor de la tarjeta extiende la garantía. Muchos lo hacen por un período de un año o más. Si no estás seguro que tu tarjeta te brinda tal beneficio, llama al servicio al cliente para averiguarlo. O usa una aplicación como Sift, que te permitirá saber antes de realizar una compra con una tarjeta específica cuánto tiempo durará la garantía.

Lee la letra pequeña. La cobertura de la garantía extendida puede no ser tan completa como crees. Las garantías extendidas a menudo incluyen muchas exclusiones que hacen que el servicio sea menos útil. Por ejemplo, la cobertura puede no incluir daños accidentales, o las compañías podrían negar una reclamación si no has seguido sus instrucciones de mantenimiento de rutina, según la Comisión Federal de Comercio.

La garantía también puede requerir que utilices un proveedor de servicios específico o un taller de reparación para el servicio. “Es posible que tengas que llevar el producto a un lugar que no sea conveniente, especialmente si no vives en una gran ciudad”, dice Richard Alderman, ex decano del Centro de Derechos del Consumidor de la Universidad de Houston. “Es posible que tengas que enviarlo a algún lugar, aunque el envío no esté incluido”.

Aproximadamente 1 de cada 5 consumidores que usan una garantía extendida no están satisfechos con la reparación, y el servicio puede demorar mucho tiempo o requerir varios intentos para repararlo. También existe el riesgo de que el proveedor de la garantía salga del negocio.

Considera cuánto costarían las reparaciones. Las garantías extendidas cuestan un promedio de $126 para los electrodomésticos grandes y $21 para los electrodomésticos pequeños. Cuesta solo $26 más reparar los artículos sin un plan de servicio (consulta la guía de compra de garantías extendidas de Consumer Reports). Si bien es poco frecuente, algunas garantías requieren que alcances un deducible antes de cubrir tus costos o cobran tarifas por cada reclamación.

Las reparaciones, sin embargo, no suelen ser tan caras. Debido a que el riesgo financiero de necesitar una reparación sin una garantía extendida es relativamente pequeño, no es un gran riesgo quedarte sin una.

Compra productos de mayor calidad. Investiga los productos que planeas comprar antes de realizar la compra. Asegúrate de entender la garantía del fabricante que viene incluida. Los artículos de alta calidad pueden costar más, pero es menos probable que se descompongan, por lo que es una opción más fácil rechazar la garantía extendida. Puedes obtener más información sobre la confiabilidad de un producto al revisar en línea las calificaciones y la información de confiabilidad del producto de Consumer Reports.

También considera dónde planeas comprar el producto. Busca un minorista que acepte devoluciones de artículos defectuosos. Las tiendas con las políticas de devolución más generosas aceptarán artículos descompuestos, incluso años después de la compra original. “No todas las compañías están tratando de aprovecharse de ti”, dice Bob Hunter, director de seguros de la Consumer Federation of America.

