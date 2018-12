Trump lloriquea en Navidad y dice que “está completamente solo”

Esta Navidad el presidente Donald Trump salió a compadecerse de si mismo en las redes sociales tras tener que cancelar sus planes navideños en Mar-a-Lago debido al cierre parcial del gobierno.

Trump dijo este lunes que está “solo (pobre de mí)” en la Casa Blanca en medio de negociaciones estancadas para un acuerdo que ponga fin a un cierre parcial del gobierno, ahora en su tercer día.

“Estoy completamente solo (pobre de mí) en la Casa Blanca esperando que los demócratas regresen y hagan un acuerdo sobre la desesperadamente necesaria seguridad de la frontera. En algún momento, los demócratas que no quieran llegar a un acuerdo costarán a nuestro país más dinero que la frontera Muro del que todos estamos hablando. ¡Loco! El presidente escribió en Twitter.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018