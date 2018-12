¿Cuál es la diferencia entre la REAL ID y el ID o la Licencia de conducir de California?

El gobierno federal exige a California que implemente la REAL ID para octubre de 2020. Te explicamos cómo

Espera un momento, esto es importante: todas las ID y Licencias de Conducción de California son legales y están bien. También lo están las REAL ID que se han emitido en el Estado Dorado.

Es correcto: las REAL ID, Tarjetas de Identificación y Licencias de Conducción de California están totalmente bien, y son válidas.

Y cualquier persona en posesión de una de estas, o de una tarjeta de REAL ID no tiene que hacer “nada” para asegurarse de que funcione, dice Jaime Garza, vocero del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

“Quien tenga una identificación real hoy, esa tarjeta, siempre y cuando no haya caducado, es válida hasta que esté lista para su renovación”, dijo. California estaba siguiendo el procedimiento aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional desde 2012 para obtener la REAL ID.

Las identificaciones reales (REAL ID) se emiten como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación, y cualquier identificación válida real será identificable por el logotipo del oso y la estrella de California en la esquina superior derecha, como aparece en la imagen de la izquierda.

Las tarjetas de REAL ID emitidas en California son válidas, y sus poseedores no tienen que hacer nada para cambiarlas hasta su fecha de vencimiento.

Las tarjetas o licencias de conducción que aparecen a la derecha son las que emite el estado de California y son identificables porque tendrán cuando se renueven la indicación FEDERAL LIMITS APPLY (Límites federales aplican) que aparece en la esquina superior derecha.

No será hasta octubre de 2020 que se apliquen esos límites federales en las tarjetas que no cumplen con la REAL ID, cuando estas identificaciones ya no tendrán validez para abordar vuelos domésticos o entrar a instalaciones militares controladas, pero sí serán válidas dentro de California, como se indica en la foto:

California cambiará la forma en que expide la REAL ID a partir de la primavera de 2019

La noticia sobre las Real ID no válidas comenzó a difundirse el jueves, cuando medios como The Sacramento Bee informaron que el Departamento de Seguridad Nacional, la entidad responsable de crear pautas sobre las Real ID, le dijo al Departamento de Vehículos Motorizados de California el 21 de noviembre de 2018, que su procedimiento para validar la residencia a los titulares de tarjetas de ID, no era suficiente.

La REAL ID requiere que se obtengan dos documentos que prueben la residencia, el DMV de California estaba obteniendo uno de esos documentos y luego enviando ID reales a los solicitantes aprobados. Si esas identificaciones no se devolvieron, el departamento consideró su residencia confirmada, porque contaba con la entrega por la oficina de correos como la segunda prueba de identificación correcta.

El gobierno de Estados Unidos había aprobado este procedimiento, pero en noviembre de 2018 ordenó a California cambiar la forma en que expide las tarjetas de identificación para que cumplan con los requisitos federales más estrictos.

El portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados Marty Greenstein dijo el viernes que esas identificaciones seguirán siendo válidas y que los cambios se aplicarán en el futuro, a partir de la primavera de 2019.

¿Cuándo serán necesarias las REAL ID para vuelos nacionales?

Las llamadas “tarjetas de identificación reales” (REAL ID) serán necesarias para abordar aviones o ingresar a edificios federales en octubre de 2020, bajo mejoras de seguridad posteriores al 9/11.

California ya ha emitido 2.3 millones de tarjetas de REAL ID, que son legales, aunque se hayan emitido antes del cambio de procedimiento ordenado por el Departamento de Seguridad Nacional el 21 de noviembre pasado.

Aclaraciones necesarias

P: ¿Qué es una licencia de conducir de Real ID o una tarjeta de identificación?

Es una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumple con los requisitos de seguridad nacional implementados por el Congreso en 2005, en respuesta al 9/11. Los requisitos, denominados Real ID Act, buscaban crear licencias de conducir estandarizadas y aprobadas por el gobierno federal en todos los estados.

Si toma un vuelo, ingresa en una base militar, o ingresa a otras instalaciones federales, deberá mostrar una identificación real u otro medio de identificación aprobado por el gobierno federal (se acepta pasaporte) a partir del 1 de octubre de 2020.

Usted no podrá usar su licencia de conducir o identificación previa para esos propósitos, desde esa fecha en adelante.

P: ¿Es necesario obtener una licencia o tarjeta de identificación de Real ID?

No, no es necesario. “Una licencia de conducir de Real ID o una tarjeta de identificación es opcional”, dijo la portavoz del DMV Jessica González. “Es solo una forma más fácil de continuar usando su licencia de conducir para abordar un vuelo nacional. Esa es realmente la parte principal”.

Los californianos que no deseen obtener una licencia de conducir o una identificación de Real ID, pueden solicitar lo que se denomina licencia de conducir o tarjeta de identificación del estado, “que no cumple con los requisitos federales”. La tarjeta se marcará con las palabras “se aplican límites federales”. Los californianos que eligen esta opción pueden continuar usando sus licencias estatales para conducir y como una forma principal de identificación.

P: ¿Cómo afecta esto a los titulares de licencias de conducir AB 60?

Según el DMV de California, los cambios no se aplican a los casi un millón de inmigrantes que tienen licencias de conducir bajo la AB 60, la ley que permite que los inmigrantes en el estado soliciten las licencias de conducción.

P: ¿Deben los que quieren una licencia de Real ID aplicar de inmediato?

No, no hay prisa, según los funcionarios del DMV. Hasta el 1 de octubre de 2020, una licencia de conducir válida de California todavía se puede usar para abordar un vuelo nacional o para ingresar a una instalación segura.

P: ¿Cómo me inscribo para obtener una REAL ID?

Quienes deseen solicitar una licencia o tarjeta de identificación de Real ID deben hacerlo en persona en una oficina del DMV.

Los solicitantes deben hacer una cita y venir preparados con el comprobante de residencia en California, el comprobante de su número de Seguro Social y el comprobante de identidad, como un pasaporte estadounidense, un certificado de nacimiento, un documento de autorización de empleo, una tarjeta de residente permanente (tarjeta verde) o un Pasaporte extranjero con un formulario aprobado I-94 registro de llegada y salida.

El DMV ha publicado una lista de documentos es español que los solicitantes de Real ID pueden usar.

El costo es el mismo que para una licencia de conducir regular de California, $35 dólares. El costo es de $30 dólares para las tarjetas de identificación del estado. Los funcionarios del DMV dijeron que el tiempo de procesamiento debería ser de aproximadamente cuatro semanas.