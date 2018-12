Mira cómo luce Emma Coronel sin maquillaje

View this post on Instagram

En plena nieve por las calles de Nueva York un fan se le acerca a la mujer del presunto narcotraficante #joaquinguzmanloera #elchapoguzman #emmacoronel para pedirle una selfie a la que ella accede y al final le dice yo te sigo en Instagram a lo que ella responde “yo no tengo Instagram “ confirmado por ella no tiene redes sociales.