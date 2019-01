Tragedia de Año Nuevo: Muere niño de 3 años tras atragantarse con una uva

La mamá del pequeño, confiada en que su hijo solía comerlas, le puso unas cuantas en una copa para que también celebrara la llegada del 2019

En muchos países hispanos, uno de los rituales más famosos de Año Nuevo que se lleva a cabo es comer 12 uvas con cada campanada que marcan la llegada del 1 de enero, una práctica que puede llegar a ser muy peligrosa e incluso, podría arrebatarte la vida.

Eso fue lo que le sucedió a un pequeño de 3 años de Gijón, España, llamado Tiago Leonel Guaman Bustos, quien falleció justamente en los primeros minutos de 2019 tras atragantarse con una de las uvas que comía, junto con su familia, para recibir el nuevo año.

Tiago se encontraba con su madre y sus tíos en su casa, celebrando. El niño solía comer uvas por lo que su madre le preparó una copa con 4 de ellas, sin semillas, para que fuera parte de esta tradición. Pero algo pasó que el niño comenzó a ahogarse con una de las uvas y desesperada, su madre y sus tíos le metieron los dedos a la boca, le golpearon fuertemente por la espalda y pecho, pero no lograron que el niño la arrojara.

Llamaron a las unidades de emergencia pero lamentablemente, se encontraban atendiendo otro incidente y tardaron en llegar a la casa. Entonces pidieron ayuda a la policía e incluso, salieron a la calle para pedir auxilio. Una de las vecinas le practicó primeros auxilios a Tiago pero sin éxito alguno.

Finalmente, una ambulancia llegó por el pequeño, quien ya se encontraba sin pulso y en el hospital les fue imposible reanimarlo.

“Se me ha ido la mitad de mi vida. Esta casa está fría, porque ya no está él. Su recuerdo lo inunda todo, vaya donde vaya. A partir de ahora, no sé qué voy a hacer… Qué pudo pasar, cómo una uva pudo acabar con su vida”, declaró la madre de Tiago.