Murió el heredero de ‘Cleto Reyes’, los guantes que han usado las leyendas más grandes del boxeo

Alberto Reyes Castro, hijo del hombre que puso su firma en los puños de los más grandes, fue un gran promotor de la integridad física de los púgiles

El boxeo está de luto, en especial el mexicano, luego de conocerse el miércoles del fallecimiento de Alberto Reyes Castro, dueño de la legendaria marca mexicana de guantes de boxeo “Cleto Reyes”.

No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre las causas de la muerte de Reyes. Tenía 66 años de edad.

“Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos , Alberto Reyes , que Dios lo tenga en Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación QDEP”, publicó en su cuenta de Twitter Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

De los hijos de Cleto Reyes, el fundador de la empresa, Alberto fue el más dedicado por seguir sus pasos, comenzando a trabajar con él en 1970 y ayudando a profesionalizar la fabricación de guantes y demás equipamiento de boxeo. Cleto Reyes falleció en 1999 de acuerdo con publicaciones.

De acuerdo con testimonios del propio Alberto Reyes, su papá empezó a manufacturar guantes de boxeo después de haber disputado una sola pelea como aficionado y experimentado mucho malestar en las manos. Entonces decidió hacer guantes que cuidaran de los puños de los boxeadores.

Los guantes Cleto Reyes se exportan a todos los continentes y se trata de un nombre inseparable de la cultura del boxeo aficionado y por supuesto profesional.

Boxeadores históricos como Muhammad Ali, Julio César Chávez, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Óscar de la Hoya y Juan Manuel Márquez utilizaron durante sus carreras guantes Cleto Reyes, fabricados en talleres de la Ciudad de México.

Incluso los guantes Cleto Reyes llegaron a Hollywood. Rocky Balboa utiliza guantes mexicanos en “Rocky II” cuando enfrenta a Apollo Creed.