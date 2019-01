Antes de hacerte esas pruebas de detección, haz estas preguntas

Tener una prueba de detección, que busca señales de una enfermedad antes de que muestres síntomas, parece una buena idea. Y puede ser. Por ejemplo, en los Estados Unidos se cree que la detección regular ha contribuido a una reducción del 50% en las muertes por cáncer cervical en los últimos 30 años, según la American Cancer Society.

Sin embargo, no todas las pruebas de detección son adecuadas para todas las personas, y es importante, en colaboración con tu médico, determinar si la prueba que estás considerando es realmente adecuada para ti.

Preguntarle a tus médicos ciertas preguntas puede ayudarte a resolver esto. Haz la prueba:

1. ¿Cómo me beneficiará esto?

Tu médico debe poder explicarte cómo la evidencia científica respalda el uso de un examen de detección para ti. Y recuerda: “Solo tiene sentido hacerte una prueba de detección si te va a ayudar a arreglar algo, y si el tratamiento es más efectivo cuando se detecta el problema antes de que se desarrollen los síntomas”, dice Steven Woloshin, MD, codirector del Centro de Medicina y Medios del Instituto de Dartmouth University.

2. ¿Cuáles son las posibles desventajas?

La mayoría de los exámenes de detección pueden causar ansiedad sobre los posibles resultados, así como también falsos positivos. Lo último puede llevar a pruebas adicionales que pueden conllevar riesgos como infecciones o incluso tratamientos que realmente no necesitas. Tu médico debe poder explicarte la probabilidad de que experimentes algún daño de detección, como un falso positivo, en función de tu historial médico personal. Por ejemplo, las mujeres que tienen senos densos o que toman estrógeno pueden tener un resultado falso positivo de una mamografía.

3. ¿Cuál es la mejor opción de detección para mí?

Tu médico debe poder explicarte las diferentes estrategias disponibles y los riesgos y beneficios para ti. Por ejemplo, algunos grupos médicos recomiendan hacerte una mamografía cada año, mientras que otros lo recomiendan cada dos años. Y la detección del cáncer de colon podría significar una colonoscopia una vez por década o una prueba de heces una vez al año.

4. ¿Qué podría pasar si no me hacen esta prueba?

Tu médico debe poder explicarte las posibilidades de sufrir un daño significativo o morir a causa de la enfermedad en cuestión, tanto si tienes una prueba de detección como si decides no hacerlo. Y tus preferencias personales pueden desempeñar un papel, dice Kimberly Wintemute, MD, codirectora de atención primaria para Choosing Wisely Canada: en algunos casos, puedes decidir que obtener una determinada prueba de detección no vale la pena debido a las posibles desventajas. “La opción de no hacer nada es a veces la mejor opción”, dice ella.

