Ximena Sariñana está feliz con su tren vida

La también actriz dice que ya convenció al mundo de que su carrera de cantante era en serio mientras prepara un nuevo disco para este año

A Ximena Sariñana no solo la tiene contenta el estreno de su nuevo álbum –del cual no ha querido revelar el nombre– en cualquier momento de 2019. También la tiene feliz saber que, luego de 10 años, por fin le han reconocido su carrera como cantante.

“Al principio era algo que me preocupaba mucho; había ese punto de vista como de ‘es una actriz que canta’. Siento que la gente tenía tenía esa opinión sin haberme escuchado”, dijo Sariñana hace unos días en una entrevista telefónica. “La gente tiene sus prejuicios, pero al final sigo haciendo música y sigo haciendo discos”.

Por si a alguien le queda duda, la artista, que se dio a conocer casi siempre en el papel de niña odiosa y malcriada en telenovelas y en películas mexicanas, ha trabajado con infinidad de productores de renombre de la industria musical y además ha pisado importantes escenarios de su país y de Estados Unidos, entre ellos el del codiciado Coachella y el de un festival Lollapalooza.

“Así que ya en ese aspecto, a mí por lo menos, no me cabe la menor duda de que estoy aquí por algo”, dijo.

Precisamente en estos días está bastante ocupada con su nuevo “bebé”. Recientemente soltó dos sencillos que han causado sensación en Youtube, uno se titula “Si tú te vas” y el otro “Qué tiene”. Y su particularidad es que, al menos en estos cortes, está estrenando ritmos, algo que la tiene bastante emocionada.

“Para mí fue un ejercicio de liberación en donde dije, ‘ay, tengo muchas ganas de hacer lo que se me hinche mi regalada gana’, y entonces quise probar muchas cosas y salirme de nuevo de mi zona de confort”, dijo.

Es por eso que “Si tú te vas” es una pieza muy bailable con un estribillo fácil de aprender y, lo más importante, de esos que invitan a pararte a mover las caderas.

“En ese aspecto necesitas mucha confianza y seguridad en ti misma para poder aventarte a hacer ese tipo de cosas”, dijo la cantante de 33 años. “[‘Si tú te vas’] es la canción perfecta para bailar pero también para dedicar; [es] empoderada como para dedicar cuando alguien te rompe el corazón y le quieres decir exactamente cómo te sientes”.

Pero no solo el sonido es novedoso, sino también el video que acompaña el tema. En él, Sariñana dejó de lado su faceta –de nuevo– de niña “bien” para convertirse en una gladiadora de lucha libre.

“Yo tenía muchas ganas de trabajar con los que produjeron el video; son mis amigos”, dijo. “Nos sentamos a pensar en cómo contar la historia, una historia de traición, de despecho y de querer mentarle la madre a esa persona que te hizo daño, y cómo contarlo de una manera más original”.

El resultado fue un video con tintes “callejeros, underground, más cinematográfico”, sostuvo.

Y para quienes están esperando ver a Sariñana en algún proyecto de cine o televisión no hay muy buenas noticias. Por ahora está cien por ciento dedicada a la música, y para que regrese a la actuación el proyecto debe ser más que convincente.

“Tiene que ser un proyecto que valga la pena para frenar el tren en el que estoy metida”, advirtió.

En ese “tren de vida” está incluida su bebé, Franca, quien nació a mediados del año pasado luego de un embarazo del que los medios no dieron cuenta sino hasta que la niña llegó al mundo.

Lejos de sentirse abrumada o de hablar de las vicisitudes que trajo la maternidad a su vida, dice estar de lo más contenta con esta etapa de su existencia.

“Me he podido acomodar muy bien”, dijo. “Estoy contenta con el balance y equilibrio que he alcanzado en mi vida. Como dicen en inglés, it takes a village“.