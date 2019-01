Amber Heard quedó ‘petrificada por el monstruo’ de Johnny Depp

La actriz de "Aquaman" vivió violencia doméstica durante los dos años que estuvo casada con el actor

“El monstruo”. Así es como los ex esposos Amber Heard y Johnny Depp llamaban al lado violento de la ex estrella de Piratas del Caribe. Como si fueran el Dr. Jekyll y el señor Hyde.

Heard, quien goza del éxito mundial actualmente gracias a la película Aquaman, había señalado haber sido agredida físicamente por el actor. Por ello firmaron el divorcio en 2017, tras apenas dos años de matrimonio.

Pero The Hollywood Reporter dio a conocer transcripciones de las declaraciones que la actriz hizo al abogado de Depp tras un altercado en mayo de 2016 con su entonces marido.

“Johnny y yo nos referimos a su otra personalidad, esta parte de él que está presente cuando me golpea. Le llamamos el monstruo. Lo hemos nombrado así por muchos años. Estaba petrificada por el monstruo“, señaló la rubia intérprete.

Depp, quien le lleva 23 años a Heard, llevó a juicio al periódico británico The Sun por un artículo de inicios del año pasado titulado: “¿Cómo puede JK Rowling estar genuinamente feliz de tener a Johnny Depp, golpeador de su esposa, en la nueva película de Animales Fantásticos?”

En la publicación de ese momento, el medio habló de esa pelea en 2016, que Heard relató al abogado.

En ese entonces sólo se supo que, presuntamente, Johnny había arrojado un teléfono hacia su mujer.

Depp y su equipo legal negaron las supuestas agresiones y señalaron que Amber las había inventado, recordó The Hollywood Reporter.

Los documentos obtenidos revelan el testimonio de Heard de ese incidente: el actor le arrojó el teléfono “lo más fuerte que pudo” y la golpeó en la cara, tras lo cual la agarró del cabello.

Depp, según la declaración, rompió además muchas cosas de vidrio, como candeleros y lámparas.

El medio estadounidense también tuvo acceso a las palabras de Raquel Pennington, quien llegó a la casa de los actores tras una llamada de auxilio de su amiga Amber.

De acuerdo con Pennington, encontró a Depp golpeando cosas con una botella de vino y gritando.

También, según la mujer, el famoso señaló que le tomaba fotos a los moretones y heridas que le hacía a la actriz durante su relación.

La versión de Johnny, quien tuvo un primer matrimonio con la artista Lori Anne Allison en los 80, fue que Heard era la agresiva.

Recordó que ella lo golpeó en la cara en una ocasión, cuando él llegó tarde a celebrarle su cumpleaños.

Sobre la agresión con el teléfono, el actor fetiche del director Tim Burton relató que lanzó el teléfono al sofá, y que éste ni siquiera tocó a su entonces esposa.

En su acuerdo de divorcio, los famosos se comprometieron a no hablar más sobre su matrimonio

A raíz del movimiento Me Too, Amber escribió un artículo en el Washington Post donde, sin mencionar explícitamente a su ex pareja, reflexionó sobre la violencia de género.

Ahorra Disney fortuna en sueldo de Depp

Con la decisión de prescindir de Johnny Depp para las nueva película de Piratas del Caribe, Disney se ahorra unos $90 millones de dólares de salario. De acuerdo con Forbes, tal cifra fue el pago al actor por el sexto título de la franquicia, lanzado en 2017, La Venganza de Salazar.