Como lata de sardinas: robaron una van blindada removiendo el toldo con una retroexcavadora

Como saldo de una película, el robo con equipo automotriz fue tan coordinado que los guardias quedaron paralizados

No es ciencia ficción o una secuela de la saga The Fast and The Furious — aunque bien podría dar para hacer una nueva película –. Unos ladrones en Italia utilizaron retroexcavadoras para arrancar el toldo de una camioneta van reforzada que transportaba millones para la Oficina Postal de ese país.

Según reportan varios medios italianos, un grupo de hombres armados bloquearon la carretera donde la van viajaba con camiones en llamas para extraer 2 millones de euros ($2.3 millones) de ella, según reporta The Drive.

Al momento de parar, los tres guardias a bordo de la van notaron como los ladrones se acercaron a la camioneta y con equipo de construcción lograron pelar el toldo de la van — como una lata de sardinas — para extraer todo el dinero.

Los ladrones huyeron con el efectivo dejando atrás su equipo, a los guardias desarmados y la van completamente vacía. No hubo disparos o heridos.

En las imágenes que han compartido diferentes medios de comunicación de ese país, se puede apreciar cómo los ladrones abandonaron su herramienta de robo principal: la retroexcavadora, además de dejar atrás los restos de camiones quemados y la van reforzada sin techo.

Ammonta a più di due milioni il bottino di una #rapina a un #portavalori a #Bari ⬇️ pic.twitter.com/d42YaAUBc5 — Sky tg24 (@SkyTG24) January 2, 2019

Según reporta The Drive, los residentes locales aseguraron que la retroexcavadora ya llevaba días en la carretera, pero no causó ninguna sospecha ya que había reparaciones de carretera en las áreas cercanas.

Los guardias dijeron que el robo fue tan coordinado y preciso que no pudieron hacer nada.