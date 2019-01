Estas son las dos únicas cosas que López Obrador trae en la cartera

El presidente de México aprovechó la conferencia matutina de este viernes para realizar su declaración patrimonial, en donde mostró ante la prensa lo poco que trae en la billetera

Este viernes, en su ya tradicional conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo público su patrimonio y declaró que no tiene bienes, aunque su esposa Beatriz Gutiérrez sí tiene varios inmuebles y vehículos.

“No tengo bienes. Más que la quinta en Palenque que ya está escriturada al nombre de mis hijos. Tengo derecho a usufructo hasta que deje de existir. Este es el acuerdo y está en la escritura pública”, apuntó el mandatario en su rueda de prensa matutina, que llevó por nombre “Cuentas claras y chocolate espeso”.

Y para que no quedara duda de lo que estaba diciendo, López Obrador llevó la mano a una de sus bolsillos para sacar su cartera y mostrarle a toda la prensa ahí reunida lo que lleva en ella.

“Miren lo que traigo, porque sino no nos vamos a entender… “Esta es mi cartera. La vez pasada la cuidé porque sí tenía yo…”, recordando así la vez que la cuidó de Ricardo Anaya en uno de los debates presidenciales, y sacó un billete de $2 dólares que traía doblado, que cuidadosamente extendió y mostró a las cámaras.

“¿Saben por qué es esto? Esto es de un paisano. Los paisanos tiene la creencia que esto es de buena suerte”, explicó. Además del billete estadounidense, AMLO tenía únicamente un billete de 200 pesos, y afirmó que no posee ninguna tarjeta de crédito.

En la declaración patrimonial facilitada, se muestra que, efectivamente, el líder izquierdista no cuenta con nada a su nombre; ni bienes inmuebles ni vehículos. Tampoco tiene adeudos ni conflictos de interés.

Su salario como mandatario, tal y como anunció, es de 108,744 pesos (unos $5,550 dólares), un 40 % menos que el de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Y en sus cuentas bancarias, o en inversiones, tendría alrededor de 406,000 pesos (unos $20,725 dólares).

“Nunca me ha interesado el dinero. Lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, porque no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna y bienes de manera legal, con su esfuerzo”, remarcó el izquierdista, que dijo no tener como objetivo “acumular bienes”.

Afirmó, además, que todos los que trabajan en su Gobierno deberán presentar su declaración patrimonial, ante las críticas recibidas porque importantes figuras como la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no ha dado todavía a conocer su patrimonio.

La declaración patrimonial del líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también adjunta los bienes de su cónyuge, Beatriz Gutiérrez, y de su hijo y dependiente económico Jesús López.

Su esposa, escritora y periodista, ingresa mensualmente 117,500 pesos (unos $5,997 dólares) en actividades profesionales y de investigación, ganando más que el mandatario y llevando al ingreso total de la pareja a 226,244 pesos (unos $11,549 dólares).

Gutiérrez, que ahora encabeza el Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México sin recibir remuneración, contaría con dos terrenos, un departamento en el céntrico estado de Puebla y una casa en el sur de la Ciudad de México, donde vive con el presidente.

Asimismo, declara joyas (anillos, aretes, collares y relojes) valorados en 100,000 pesos (unos $5,104 dólares), obras de arte (cuadros y esculturas) por 300,000 pesos mexicanos (unos $15,313 dólares) y un menaje de casa (muebles y accesorios de casa) de 350,000 pesos mexicanos (unos $17,886 dólares).

Finalmente, declara tener dos vehículos valorados en su conjunto en 645,920 pesos (unos $32,900 dólares) y tres cuentas bancarias con ahorros de cerca de 1,5 millones de pesos (unos $77,000 dólares).