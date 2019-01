Llevan 67 años de casados y esta Navidad le dio el mejor regalo de su vida

Ella había perdido su anillo de bodas y su pareja, con quien está hace 67 años, la sorprendió en Navidad con un regalo muy especial que quedó grabado y se viralizó al instante.

Es que Diane Hawkins, hija del matrimonio, contó que le habían robado el anillo. Según afirma, ella había dejado el anillo dentro de un joyero y al día siguiente desapareció. Pero eso cambió dos días antes de navidad, cuando él dejó a su esposa sin palabras y le entregó el nuevo anillo de diamantes frente a sus amigos y familiares.

La reacción de ella, que se agarra la cabeza apenas nota su regalo y se pone a llorar, consiguió conmover a un país entero que reprodujo su historia en varios canales de noticias.

“Papá me pidió que lo llevara de compras para comprarle a mamá un nuevo anillo de bodas. Recientemente, mamá se cayó y se lesionó la mano izquierda. No pudo usar su anillo de boda debido a la hinchazón. Se lo sacó y lo puso en su caja de joyas en su habitación del asilo de ancianos. Poco después desapareció. Pero eso no detuvo el amor que esta pareja comparte hace 67 años “, indicó la hija de la pareja a la prensa.

Pero según el medio 6abc, conseguir el nuevo anillo no fue nada fácil.”Tuvimos que mentir para sacarlo de la residencia de ancianos. Dijimos que papá tenía rehabilitación”, agregó Hawkins ya que su papá tiene Parkinson.