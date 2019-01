Se acerca la fecha límite para que víctimas de incendios soliciten ayuda del gobierno

Tienes hasta el 11 de enero para solicitar la ayuda

Los residentes de los condados de Butte, Los Ángeles, y Ventura cuyas viviendas resultaron dañadas o destruidas por los incendios forestales tienen hasta el próximo viernes 11 enero para pedir ayuda para reparaciones a la vivienda que no cubren habitualmente los seguros y pedir ayuda federal de FEMA, (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y SBA, (Small Business Administration).

¿Cómo solicitar ayuda?

Los damnificados deben registrarse al 1-800-621-3362, marcar 2 para Español o también puede hacerlo por Internet visitando www.disasterassistance.gov/espanol, o utilizando una APP de FEMA.

“Hacemos lo posible porque todas las personas que tuvieron daños por los fuegos, puedan recibir ayuda. Por ejemplo en los centros contamos con personal bilingüe. Los Centros de Recuperación son accesibles para aquellas personas con discapacidades y necesidades funcionales y de acceso. Allí hay herramientas de comunicación, incluyendo aparatos de audición amplificada, retransmisión por video y teléfonos CapTel con pantallas para subtitulado y equipo en Braille”, indicó Maria Padrón, vocera de FEMA.

Tipos de Ayuda

FEMA ofrece el Programa de vivienda provisional, reemplazo de propiedad personal, ayuda con pérdidas no cubiertas por el Seguro, arreglos caseros, y reemplazo, reparación o reemplazo de los sistemas y pozos dañados por el juego pueden ser elegibles para subvenciones del Programa de Individuos y Familias.

Otras necesidades: funerales, dentaduras, aparatos médicos, transporte, mudanza, y almacenaje.

Cuando un sobreviviente ha llegado al tope de ayuda de FEMA, es automáticamente referido al Programa Estatal de California que ofrece un promedio de ayuda entre 200 a 2,000 y hasta 10,000 dólares.

“SBA ofrece préstamos para inquilinos, dueños de casa, negocios pueden recibir hasta $40,000 para reemplazar las cosas personales que incluye vehículos. También hay préstamos a bajo intereses para de cualquier tamaño, organizaciones sin fines de lucro incluyendo Iglesias. Los préstamos para dueños de casas hasta $200,000 para comercios hasta 2 millones de dólares”, dijo Padrón.

¿Pueden personas indocumentadas pedir ayuda?

Siempre y cuando tengan un hijo menor de 18 años, edad que viva con ellos o alguna otra persona con documentos en el núcleo familiar.

Centros de ayuda

Conrad Hilton Foundation, 30440 Agoura RD, Agoura Hill 92362

Corte de Malibu, 23525 Civic Center Way. Malibu 90265

Los centros abren de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Carta de inegilibidad

Si recibió una carta de que no ese legible para los beneficios de FEMA, esa no es la última palabra. Los damnificados no deben afligirse, pues posiblemente queremos ver la documentación de la liquidación del Seguro, queremos comprobantes, falta una firma, no se ha podido verificar la identidad del solicitante, alguien más con la misma dirección solicitó ayuda, o no se pudieron verificar las pérdidas relacionadas con el desastre.

Otras fechas importantes

Formularios del Derecho de Entrada para que recojan escombros Enero 28 o pueden visitar a un centro de recuperación por desastre de FEMA.

Desempleo por Desastre: Marzo 14, 2019

Fecha para pedir ayuda de FEMA y SBA: Enero 11, 2019.

Consejería de Crisis. 800-985-5990 o tex a: Talkwithus@66746.

“Aunque las personas tengan seguros de fuegos, deben registrarse con FEMA, pues muchas veces el seguro no cubre todas las pérdidas”, recomienda Padrón.