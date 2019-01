Actitudes que más atraen a las mujeres

La armonía de los gestos, la expresión del rostro y la manera de andar son fundamentales a la hora de resultar más o menos atractivos

Todos sabemos que el amor todo lo cambia. Cuando te llega, todo se transforma. Incluso tú misma porque lo que más te importa es gustarle a ese hombre por el que, sin esperarlo y de repente, sientes algo más.

Según distintos estudios y encuestas realizadas por medios como El Confidencial, no es la apariencia física lo que inclina la balanza del amor. Lo que más gusta a los mujeres de los hombres es la actitud y también algunos rasgos físicos determinados.

Mandíbula prominente, ojos claros, altura considerable, actitud de líder, todo eso cuenta, pero también el secreto está en pequeños detalles como que huela rico.

No se trata solo del perfume que use, porque aunque hay marcas y aromas que nos gustan más, es una cuestión de química física. Si su olor personal te atrae, mucho está ganado.

También cómo se relaciona con su entorno va a contar a la hora de los sentimientos que te produzca. Es siempre valorable que le guste compartir con tu familia y amigos. Y que te deje estar cerca para comprobarlo, que no te aísle de su círculo. Si lo hace, habrá problemas en el futuro porque te sentirás al margen.

Si es capaz de tomar decisiones, si no importa lo mayor o joven que sea pero es capaz de arriesgarse para mejorar en la vida, eso va hacer que te sientas más atraída.

Y si encima es detallista seguro que ya no querrás dejarlo escapar. No se trata de que te haga regalos, sino que también sepa apreciar que te has cortado el pelo, que te has puesto tu falda favorita o un maquillaje distinto.

Porque todo eso y también los pequeños gestos, como un guiño, un susurro cariñoso al oído o una caricia inesperada, enamoran.