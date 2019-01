John Cena atribuye su talento como actor a su carrera como luchador

Habló sobre su futuro en la WWE

Uno de los mayores obstáculos con los que se ha topado John Cena en sus intentos por ser tomado en serio como actor han sido sus inicios como estrella de la WWE, que a día de hoy sigue compaginando con su carrera interpretativa. Para algunos sigue siendo solo un luchador incapaz de abordar papeles demasiado complejos sin importar su éxito en taquilla, que ha quedado de sobra probado con la recaudación de su última película ‘Bumblebee’, algo que a él no deja de resultarle irónico en vista de que lleva años practicando cómo transmitir sin casi palabras emociones falsas como la ira, el dolor o el ansia de venganza desde el ring.

“¿Me estás preguntando, a mí, si me resultaba difícil o no intentar hacer que algo que no era real lo pareciera? Creo que soy el tipo perfecto para ese trabajo“, ha asegurado sin poder contener la risa en una entrevista al portal Cinemablend en referencia a las escenas que rodó con una pelota de tenis que representaba un transformer, recordando probablemente las complicadas coreografías que ejecuta para fingir que infringe o sufre una lesión.

Quizá esa sea la razón por la que a día de hoy ni siquiera se plantea abandonar una profesión por otra.

“Sigo buscando el equilibrio perfecto, de verdad. Le he dicho a todo el mundo en la WWE que no pienso abandonar el barco. Es mi casa, mi familia, y todavía estoy descubriendo lo duro que puede llegar a resultar compaginar ambas cosas, pero aquí estoy. Lo único que puedo hacer es tratar de organizarme lo mejor posible y no dejar nunca tirada a mi familia”, ha asegurado repitiendo el mismo discurso al que se ha aferrado en los últimos años.