Lo que debes saber sobre la nueva ley tributaria

Las tasas impositivas marginales disminuyeron con la nueva ley de impuestos y ahora pagarás menos impuestos

El 1 de enero de 2018, el presidente Donald Trump dio a conocer el proyecto de una nueva ley tributaria para los Estados Unidos. Se trata de la mayor reforma fiscal de los últimos 30 años. Conocida como Tax Cuts And Job Acts representará un cambio significativo para los impuestos que pagarán la mayoría de los contribuyentes de cara al año fiscal 2019.

De inicio debes saber que te quitarán menos dinero de tu cheque de pago, debido a la disminución de las tasas de impuestos. Además, se modificó el rango de ingresos, por lo que la forma de calcular el gravamen de tus distintos ingresos será distinta que en años anteriores.

Esta nueva ley conserva los siete tramos fiscales de la ley anterior, pero reduce el número de tasas impositivas. Además, hubo una actualización de los tramos de impuesto a la renta y a las tasas impositivas marginales.

Éstas últimas son el porcentaje de tus ingresos que pagas en impuestos y con esta actualización lo que pagarás no estará sujeto a una sola tasa, sino a varias tasas diferentes, que se determinan de acuerdo a cuánto ganes. Es aquí donde entran los tramos fiscales de ingresos, que varían dependiendo tus ingresos y el tipo de impuestos.

Es decir, en lugar de que pagues una tasa impositiva fija, tus ingresos se gravarán a distintos porcentajes. Por ejemplo, si antes pagabas un 24% ahora una parte la pagarás al 10%, otra al 15%, otra al 22% y una más al 24%.

Si bien los tramos de impuestos cambian constantemente por la inflación, no sucede lo mismo con las tasas impositivas marginales, que requieren de una reforma fiscal. Es por eso que esta nueva ley representa un cambio importante a la hora de pagar impuestos.

Pero no sólo disminuirán las tasas impositivas marginales, también se verán beneficiados los matrimonios. Con la ley anterior, se cobraba una multa impositiva no intencionada a los solicitantes que eran casados, cosa que se eliminó en la Tax Cuts And Job Acts al duplicar las categorías de ingresos para ambos declarantes.