Descubre las increíbles características del Subaru Forester 2015 (VIDEO)

Es un vehículo que puede manejarse bien sin muchas soluciones tecnológicas

Si estás en busca de un vehículo usado y no sabes por dónde empezar, aquí te ofrecemos una opción, el Subaru Forester 2015.

Este es un vehículo que naturalmente tiene algunas carencias propias de su fecha de lanzamiento, pero que sigue siendo muy funcional, y puede que se adapte a todas tus necesidades.

Rendimiento

El Subaru Forester 2015 no establece ninguna gran hazaña con sus 170 Caballos de Vapor. Pero la Transmisión variable CVT actúa bien, aunque le falta la respuesta de una buena caja de cambios automática.

Sin embargo, cuenta con una ventaja respecto a sus rivales gracias al rendimiento del combustible. Si quieres aceleración, te contamos que el motor V2 turbocargado ofrece uno de los mejores tiempos para su época.

El Subaru Forester 2015 se puede manejar bien con rines de 15 y 18 pulgadas. La reducción del ruido y el sonido del viento ha sido percibida por todos los conductores hasta el momento.

La conducción puede ser estable, pero no te engañes. Aquí no hay pretensiones deportivas en lo absoluto.

Interior

Las diversas texturas y acentuaciones repartidas en el habitáculo del Subaru Forester 2015 convierten su cabina en un espacio visualmente muy atractivo. El Forester mantiene la filosofía de simplicidad clásica de Subaru.

Tres controles de cambio climático y controles de multimedia montados sobre volante conforman el paquete estándar de aspectos tecnológicos.

Tristemente, la interfaz se queda muy atrás si la comparamos directamente con los gráficos y la funcionalidad de las interfaces más importantes de la actualidad.

Seguridad

Todos los Subaru Forester 2015 traen consigo discos antifreno, control de estabilidad y de tracción, bolsas de aire delanteras y laterales.

El paquete de tecnología de asistencia al conductor incluye sistema de cambio de carril, advertencia de colisión central y un sistema de mitigación de colisión frontal con frenos automáticos.

Veredicto

Aunque no es el auto más avanzado, lo cierto es que el Subaru Forester 2015 es una buena opción de vehículo usado si no te interesan mucho los aspectos tecnológicos y quieres un auto seguro y no muy rápido. En el siguiente video podrás obtener mucha más información de este modelo: