Eiza González calienta Instagram con bikinazo azul montada en tabla de surf

La actriz se encuentra en Hawaii vacacionando

Eiza González está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de un año de mucho trabajo. La actriz mexicana ha dado pasos firmes en Hollywood apareciendo en películas como “Baby Driver” y “Welcome To Marwen”. Para este 2019 vienen más proyectos como el spin-off de “The Fast and the Furious” así como la muy esperada “Alita: Battle Angel”.

La joven de 28 años ha pasado unos días amenos en Hawaii disfrutando del agua y surfeando. Para estas salidas bajo el sol la famosa ha usado tremendos bikinazos que dejan ver su escultural cuerpo trabajado a base de arduas rutinas de ejercicio.

En una publicación reciente González compartió una imagen en donde se le ve con un atuendo en azul montada encima de su tabla de surf y sus admiradores no tardaron en responder.

“Impresionante, que belleza eres”, le escribió un fan. “Que hermosa muñeca”, otro admirador escribió. “Chulada de mujer”, otro fan comentó. “Seguro no comes chicken nuggets”, también se pudo leer entre los comentarios.