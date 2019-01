Tiroteo en Azusa deja dos muertos, un herido

Uno de los fallecidos es un menor de edad

Un hombre y un menor de edad murieron y otro hombre resultó herido en dos tiroteos en Azusa, informaron las autoridades.

“Parece que dos sospechosos huyeron de la ubicación después del tiroteo inicial y parece que fueron alcanzados por disparos mientras huían”, dijo en un comunicado el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Agentes de la Policía de Azusa respondieron el martes, alrededor de las 10:15 p.m., a las llamadas de una víctima de un disparo en la cuadra 600 al este de la Calle Sixth y cuando llegaron al lugar, localizaron a tres víctimas de disparos, según el agente Marvin Crowder. Un hombre y un menor fueron declarados muertos y otro hombre fue trasladado a un hospital con lesiones que no amenazaban su vida.

Una investigación preliminar determinó que dos hombres atacaron al menor y le dispararon varias veces a la víctima, golpeándolo al menos una vez en la parte superior del cuerpo, dijo Crowder. Los sospechosos luego huyeron del lugar y fueron alcanzados por un atacaten desconocido.

Dos armas fueron recuperadas en la escena.

Una descripción detallada del tirador no estaba disponible de inmediato.

Las autoridades no han dado a conocer un motivo ni tampoco las edades de las víctimas, aunque informes de la escena señalan que una de ellas es un joven de 16 años.

Los tiroteos ocurrieron cerca de la Escuela Primaria Charles H. Lee y a menos de una milla de la Universidad Azusa Pacific.

El incidente del martes marcó el segundo tiroteo mortal en el área en las últimas siete semanas. El 21 de noviembre de 2018, un hombre recibió un disparo mortal en la cuadra 600 al norte de la Avenida Rockvale. Las autoridades ubicaron a la víctima en un complejo de apartamentos cerca de la puerta principal de una unidad del segundo piso.

Residentes preocupados

Dos residentes consultados por La Opinión cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo del martes por la noche expresaron preocupación por la violencia que se vive en la pequeña ciudad del noreste del condado de Los Ángeles.

“A mí no me gusta estar en las calles tarde por la noche”, dijo uno de ellos, quien no quiso dar su nombre. “Pero cosas como esta pueden pasar en cualquier lugar, incluso durante el día”.

Otro vecino quien también rehusó dar su nombre, expresó que la escalada de violencia parece estar por toda la ciudad de Azusa.

“No, no me siento seguro, especialmente cuando voy al trabajo a las 4:00 a.m.”, dijo.

Al preguntarle si toma alguna precaución, agregó que trata de mantenerse en casa y cuando va en su auto se mantiene en las calles principales de la municipalidad.

“Ya no te sientes seguro en tu propia ciudad”, expresó. “Siento que pasa tan seguro y nadie hace nada. La gente va a pensar que es tan fácil que van a empezar a cometer crímenes”.

Los investigadores piden a cualquier persona con información sobre los tiroteos del martes se llamar a la Oficina de Homicidios del alguacil al (323) 890-5500 o Crime Stoppers al (800) 222-8477.