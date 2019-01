Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Buen cine, shows de autos monstruosos y exposiciones de fósiles, todas están en el plan de este fin de semana

Jueves 10 ‘Roma’ en el Egyptian La cinta “Roma”, que ya conquistó premios en los Globos de Oro y que fue dirigida por Alfonso Cuarón, tendrá dos proyecciones especiales en el teatro Egyptian (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) como parte de la serie 70 mm. La película narra con lujo de detalle la infancia de este director en una colonia de clase media de Ciudad de México. La historia está contada a través de los ojos de Cleo, una de las sirvientas de la familia. En español y mixteco con subtítulos en inglés. El filme, que también recibió preseas en el Venice Film Festival, se perfila como uno de los favoritos de los premios Oscar. En blanco y negro. Boletos $15. Informes (323) 461-2020 y americancinemathequecalendar.com. ‘Aladdin Jr.’ en el teatro La obra de teatro “Aladdin Jr.”, que está basada en la cinta de Disney “Aladdin”, producida en 1992, se presentará en el Warner Grand Theatre (478 W. 6th St., San Pedro) solo por un fin de semana. En la historia, Jasmine, Aladdin y sus tres amigos, conocen a Genie, quien los cambiará para siempre. Esta adaptación cuenta con un elenco que incluye más personajes, nuevas canciones y más emociones. Para todas las edades. Jueves 6:30 pm, viernes 7 pm, y sábado 1:30 y 7:30 pm. Boletos $15 a $45. Informes onthestage.com.

Viernes 11

Cine mexicano

Manolo Caro y Cecilia Suárez –director y actriz, respectivamente– tendrán una conversación con Samuel Douek acerca de “Perfectos desconocidos”, una cinta mexicana que actualmente se proyecta en las salas Regal L.A. LIVE (1000 W. Olympic Blvd., Los Angeles). La charla se efectuará luego de la función de las 7 pm. Boletos $17.50. Informes (844) 462-7342 y lalive.com.

Noche de ‘Selena’

La historia de la cantante tejana Selena revivirá con la proyección de la cinta sobre su vida, “Selena”, en la pantalla plateada del histórico teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Habrá vendedores de tacos y oportunidades para fotografías. La entrada es general. En la película, Jennifer López interpreta a la cantante, quien fue asesinada por la presidenta de su club de fans cuando estaba en la cúspide de su carrera musical. 7 pm. Boletos $12 a $22. Informes (213) 531-0588 y wiltern.com.

Teatro sobre el holocausto

La obra “The Diary of Anne Frank” se presenta en el teatro The Complex (6476 Santa Monica Blvd., Los Angeles) con un reparto que incluye a varios actores latinos, entre ellos María Raquenel Portillo, David Gurrola, Nikki Mejía y Génesis Ochoa (como Anne Frank). Hasta el 24 de febrero (no habrá shows del 1 al 3 de febrero). En inglés. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $25 a $35. Informes (213) 716-6385 ybrownpapertickets.com.

Sábado 12

Exhibición de arte

La exhibición “Classfare” tendrá su debut en la Eastern Projects Gallery (900 N. Broadway Suite 1090, Los Angeles) con una recepción que estará abierta al público. Muestra de trabajos de Jason Pulgarin, y aborda la lucha por el poder económico y político que sostienen los trabajadores y los capitalistas. Explora la continua entre las clases alta y bajas, contadas por medio de famosas pinturas del renacimiento que han sido reinterpretadas. Entrada gratuita. Termina el 23 de febrero. Informes (323) 327-8020 y easternprojectsgallery.com.

Autos monstruosos

El show de autos gigantes Monster Jam regresa al Angel Stadium (2000 Gene Autry Way, Anaheim) para ofrecer cuatro fines de semana de competencias entre algunos de los pilotos más reconocidos de este espectáculo. Entre quienes participan están Grave Digger, Max-D, El Toro Loco, Son Uva Digger, Overkill Evolution, Bounty Hunter y Avenger. La temporada también incluye a algunos debutantes, entre ellos BroDozer, Saigon Shaker, Kraken and Wolf’s Head y Fire and Ice. Shows este sábado y el 2 de febrero; 9, 10, 23 y 24 de febrero. Consultar horarios en la página oficial. Boletos $25 a $75. Informes (800) 352-0212 y monsterjam.com.

Domingo 13

Música en ‘Notorious RBG’

La exhibición “Notorious RGB: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg”, dedicada a la vida y obra de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, se pondrá a tono con la presentación que dará la compositora y soprano Patrice Michaels (en la foto) en el museo Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles). La cantante, nuera de Ginsburg, interpretará temas de su álbum “Notorious RBG in Song” y al mismo tiempo compartirá anécdotas de la jueza, que este año cumple 25 como miembro de la corte. Junto con la artista participará el pianista Andrew Harley. El concierto mezclará sonidos de jazz con notas clásicas. Junto con la narración se proyectarán imágenes que ilustrarán aspectos de la vida y tiempos de la icónica abogada. 7:30 pm. Se recomienda para niños de 10 años en adelante. Boletos $30. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Metal con mariachi

La banda que mezcla los ritmos del metal pesado con las notas románticas del mariachi, Metalachi, ofrecerá su primer show del año en The Canyon (24201 Valencia Blvd., #1351, Santa Clarita), donde interpretará varias de las canciones que ya son favoritas de sus seguidores, entre ellas “Breaking the Law”, “Crazy Train” y otras de artistas como Slayer, Motörhead y Dio. El escenario de este grupo, que se formó en el Este de Los Angeles, es también parte de la presentación; está inspirado en la lucha libre mexicana. 9 pm. Boletos $15. Informes (818) 879-5016 y wheremusicmeetsthesoul.com.

Museo móvil

Por primera vez se realizará en Los Angeles la Mobile Museum Fair, que tendrá lugar en la Los Angeles Central Library (630 W. 5th St., Los Angeles) y que será parte de la exhibición “21 Collections: Every Object Has a Story”, que se puede ver en este lugar. Incluye la participación más de 15 bibliotecas y contará con exhibiciones itinerantes y museos móviles de todas las áreas de la ciudad. Entre las instituciones que participan están el African American Museum of Miniatures, el Aquarium of the Pacific, el Bob Baker Marionette Theater, el California Sneaker Museum, el International Printing Museum, el Los Angeles County Museum of Art On-site y el Natural History Museum of Los Angeles County Mobile Museum (en la foto). Los asistentes se pueden registrar en persona para visitar el cuarto de libros raros y de colecciones especiales de la biblioteca. 1 a 5 pm. Entrada libre. Informes (213) 228-7500 y lfla.org.