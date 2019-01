Andrés Manuel López Obrador no ha caído en el furor por “Roma” de Alfonso Cuarón

El mandatario está ocupado, dice

La película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón está cosechando muchos premios a nivel mundial y es que el domingo pasado se le sumaron dos galardones más, tanto para Mejor Película Extranjera, así como Mejor Director en los Globos de Oro.

Ante la fiebre de Roma, se le preguntó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, si ya había visto el film y cuál fue su impresión de la cinta.

En entrevista para el periódico “El Financiero”, el tabasqueño respondió que no ha podido ver la película de Cuarón, pero sí tiene muchas ganas de verla.

“No he podido verla, pero la quiero ver. Además, está muy bien evaluada por cineastas y por el público y me da mucho orgullo que sea una película mexicana de un director exitoso, de un talento del cine” señaló el mandatario.

Asimismo, recordó que la película se proyectó en Los Pinos y la asistencia superó las tres mil personas.

“En la primera oportunidad que tenga la voy a ver, ya se pudo exhibir en Los Pinos, mucha gente la vio, yo no he podido, pero lo voy a hacer”, refirió.

Al cuestionarlo sobre sus predicciones sobre la película de Cuaron en los premios Oscar, y resulte ganadora, el presidente añadió: “Sí, claro que sí. Siempre con México y los mexicanos”.