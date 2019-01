José Federico Osorio, sin nada más que su piano en el escenario

El maestro mexicano dará su primer recital en Los Angeles sin acompañamiento de una orquesta

José Federico Osorio es uno de los pianistas mexicanos más celebrados del mundo; sin embargo, ni este ni ningún otro instrumento lo enamoraron cuando inició su carrera.

“En realidad me enamoré de la música”, dijo el celebrado maestro, que hace dos años festejó con conciertos por todo el mundo su medio siglo como pianista. “Estudié violín por siete años, pero me decidí por el piano porque mis facultades me permitieron ser mejor pianista que violinista; pero fue por la música, no por el instrumento”.

De cualquier manera, se podría decir que el maestro Osorio estaba predestinado. Nació en 1951 en el seno de una familia musical. Su madre, Luz María Puente, de 95 años, también es una reconocida pianista mexicana.

Así que a los 14 años, a una edad no tan joven, dijo el maestro, dio su primer recital de piano. Y de ahí en adelante su vida ha sido recorrer el mundo para interpretar cualquier tema clásico con las mejores orquestas de la orbe.

El miércoles, sin embargo, estará en Los Angeles, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, para ofrecer un concierto, sin nadie más que él y su piano, sobre el escenario. Será la primera vez que el maestro Osorio se presente de esta forma en la ciudad, pues todos sus recitales anteriores han sido acompañado de orquestas.

En la primera parte interpretará obras de Bach, Schubert, Liszt, Debussy, Albéniz y Ricardo Castro, y en la segunda, piezas de Manuel M. Ponce, quizá el más celebrado autor mexicano de música clásica.

“Son dos obras fundamentales para el ‘pianismo’, ‘Rapsodia cubana’ y ‘Balada mexicana’, esta basada en canciones populares mexicanas”, dijo. “Es un programa muy variado, contratante y emotivo, sobre todo la segunda parte”.

Son obras que quiere mucho y que no dudó en incluir cuando le dieron carta abierta para crear su propio programa de esa noche.

El maestro, receptor recientemente de la Medalla de Bellas Artes, el máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes de ese país, también tocará dos barcarolas –piezas con ritmos como de canciones de cuna– “Mallorca”, del español Isaac Albéniz, y “Barcarola”, del mexicano Ricardo Castro.

Pero aunque su pasión es la música clásica, Osorio dice que le encanta el jazz –un ritmo que reconoce que es incapaz de interpretar–, y la canciones de los tríos.

“Me gusta de todo y admiro a muchos músicos de jazz, pero no lo toco”, dijo. “No se me da ese talento de improvisar, por eso es importante ver qué puede hacer uno bien y dedicarse a eso”.

En detalle

Qué: José Federico Osorio en concierto

Cuándo: miércoles, 7:30 pm

Dónde: Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, 9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills

Cómo: boletos $45 a $95; informes (310) 746-4000 y thewallis.org/osorio