Líderes latinos visitan la frontera para rechazar la construcción del muro

Aseguraron que los residentes de la región sur del país no quieren la construcción del "inútil e innecesario" muro

Líderes de grupos latinos visitaron hoy la frontera con México en Texas y aseguraron que los residentes de la región sur del país no quieren la construcción del “inútil e innecesario” muro que pretende levantar el presidente Donald Trump.

“No necesitamos ningún muro en la frontera, lo que necesitamos son más puentes. Esta acción de cerrar el Gobierno, afectando a más de 800.000 trabajadores, es solo una táctica del presidente para tener una victoria política y usar a nuestra comunidad latina como una piñata. No se vale y no se va a permitir”, dijo Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos (LULAC).

En entrevista vía telefónica desde Texas, el dirigente enfatizó que Trump usa el tema del muro como una “táctica racista” para promover el voto, pues, considera, eso le ayudará en su campaña de reelección para las presidenciales de 2020.

LULAC fue una de las organizaciones que se manifestaron frente a la estación de la Patrulla Fronteriza en Edinburgh (Texas), para protestar por la visita hoy de Trump a McAllen con la que busca presionar para que la oposición demócrata le dé los 5.700 millones de dólares necesarios para comenzar a construir su muro fronterizo.

Esta disputa provocó el cierre administrativo parcial del Gobierno hace 20 días, lo que supone que desde entonces una cuarta parte de sus funciones esté paralizada y que el sueldo de unos 800.000 empleados federales haya sido suspendido.

“Sabemos que México no pagará por ningún muro, con este cierre del gobierno son los ciudadanos de este país los que pagarán“, dijo el presidente de la organización hispana más antigua del país.

García indicó que su organización se está preparando para responder ante las cortes en caso de que Trump decida declarar una emergencia nacional para construir el muro fronterizo.

“No hay necesidad de una emergencia nacional, porque no hay una emergencia, no hay ninguna crisis”, destacó sobre una posibilidad que Trump está sopesando para poder así reasignar el gasto militar en proyectos de construcción para levantar el muro.

En la protesta estuvieron también líderes de otros comunitarios como la Unión del Pueblo Entero (LUPE), que se unieron en el rechazo al muro y aseguraron que llegó el momento de “soluciones reales” para dar estatus legal a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo unos niños.