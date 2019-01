“Nunca sabré si mi padre era un pedófilo”

Alguien le contó a Lesley que en Facebook estaba circulando un video sobre su papá. Lo acusaban de haber contactado a una chica de 15 años para encontrarse con ella. En ese momento empezó una historia en la que nunca pensó estar envuelta

Al menos ocho hombres se han suicidado en el Reino Unido en los últimos seis años tras ser acusados de pedofilia en las redes sociales por quienes se identifican como “cazadores de pedófilos”.

Uno de esos casos fue el del padre de Lesley, a quien la policía no llegó a acusar por el crimen.

Ahora vive con preguntas sin respuesta, amenazas de violación y la creencia de que esos grupos, en vez de permitir que se haga justicia, lo que hacen es entorpecerla.

“Lo adoraba. Era un animador innato”, dice Lesley al recordar a su padre, Michael Duff.

“Hablábamos de cualquier cosa y de todo. Era la persona a quien recurría cuando me sentía mal, todo lo que quería era un abrazo de mi papá”.

Nunca sospechó que él podría tener un lado oscuro que pudo haberlo llevado a contactar a una joven de 15 años a través de internet. Y a organizar un encuentro para verla en persona.

La revelación

Pero en julio de 2015, cuando estaba en su casa, con su hija, una persona la contactó para contarle acerca de un video que estaba circulando ampliamente en redes sociales. Allí se veía cómo su padre era confrontado por un “cazador de pedófilos”.

La chica de 15 años que su padre pensó estaba contactando, era una persona utilizando un perfil falso para tratar de exponer a potenciales abusadores sexuales.

Lesley llora cuando recuerda el momento en el que se enteró.

“Mi amiga me comentó: ‘No sé cómo decirte esto, pero en Facebook hay un video, es sobre tu papá’. Me senté, estaba en estado de shock. Amigos en común lo habían visto, no había nada que pudiera hacer”.

Y prosigue: “Debo haber estado gritando porque mi hija, que estaba arriba, me escuchó y me preguntó qué pasaba”.

Le dijo a la joven, quien también tenía 15 años: “Tu abuelo es un pedófilo”.

Y le mostró el video, algo que lamenta profundamente.

BBC Lesley supo que había un video de su padre en redes sociales porque alguien le dijo.

Consecuencias

Duff se entregó a la policía ese mismo día. Le confiscaron sus computadoras.

Fue liberado después de ser interrogado y, dos días después, se suicidó.

Lesley estaba molesta con su padre y no había conversado con él desde que se enteró de lo ocurrido.

Esta es la primera vez que habla públicamente de su padre.

Decidió hacerlo para que los “cazadores de pedófilos” puedan entender las ramificaciones que tienen sus acciones.

La mayoría de los hombres que se suicidaron tras las acusaciones lo hicieron a los pocos días de haber sido filmados y de que su identidad quedara expuesta en las redes sociales.

Quienes se dedican a encontrar a posibles pedófilos afirman estar prestando un importante servicio: dicen que están manteniendo al público seguro.

BBC Jamie Lee se dedicaba a “cazar pedófilos”.

El cazador

Jamie Lee, de 29 años, es un prolífico “cazador de pedófilos” que se identifica como “encargado de protección infantil”. Se dedicó a esta actividad porque él mismo fue víctima de abuso.

Muestra un video en el que estuvo involucrado en el que aparece un hombre de mediana edad llamado Robert.

Pensó que se estaba comunicando con un chico de 14 años a través de internet. Pero en realidad, el hombre había estado hablando con Jamie.

“Robert me contactó y, después de un par de semanas, fue bastante explícito. Me dijo todas las cosas viles que me iba a hacer”, explica Jamie, quien asegura que siempre espera a que los hombres den el primer paso.

En el video Jamie confronta a Robert cuando el último sale de su auto, pidiéndole las llaves para estar seguro de que no se escapará.

-“Si te parece que un chico con un uniforme escolar es atractivo, ¿qué eres?”, le pregunta. No hay respuesta.

-“¿Te gustan los jóvenes?“, intenta una vez más.

-“Sí, pero nunca he estado con ninguno”, responde Robert.

BBC Hay videos en los que se confronta a quien se acusa de pedofilia que se transmiten en vivo.

Suicidio

El video se estaba transmitiendo en vivo en Facebook.

“Puedes ver como su semblante cambia. Palidece. Sabe que está en problemas”, comenta Jamie viendo el video una vez más.

Y añade: “Lentamente se da cuenta de que la buena vida que ha tenido está a punto de terminar. Lo admitió todo una vez que se dio cuenta que fue descubierto con las manos en la masa“.

Robert estuvo detenido por unos meses tras lo ocurrido y luego de admitir que había intentado establecer una comunicación de naturaleza sexual con un niño.

Se suicidó tras salir de prisión.

Jamie dice que nunca pensó que eso pudiera pasar. “Mi objetivo es que admitan lo que han hecho”.

“Estaba devastado cuando supe que Robert se había quitado la vida -prosigue- mucho más por su familia. Sigo diciéndome a mí mismo que no es mi culpa. Pero me siento ligeramente culpable de que un hombre haya perdido la vida por la manera en la que me aproximé a él”.

Dice que su objetivo no es incitar a la violencia ni al odio.

“Lo hago porque si ellos fueran mis vecinos, yo lo querría saber”.

BBC Lesley vive con preguntas y dudas.

¿Qué pasó?

En algunas ocasiones, la policía trabaja con estos grupos.

Pero el Consejo Nacional de Jefes de Policía, dice que estas personas pueden socavar las investigaciones oficiales con evidencia que no es sólida.

También les preocupan las retaliaciones que los acusados puedan sufrir y el riesgo de suicidios.

La muerte de Duff dejó a Lesley sin respuestas con respecto a la culpabilidad de su papá y a la dimensión de sus acciones.

“Pudo haber sido un evento aislado, un momento de estupidez. Sé que la gente dirá: ‘bueno, pero tuvo la idea’. La realidad es que quizás no cometió ningún crimen”, dice la mujer.

Pero no lo sabe porque el caso se cerró tras la muerte de su padre.

“No sé qué había en su computadora, si es que había algo, pero nunca lo podré averiguar porque a alguien se le ocurrió compartir un video en Facebook, en vez de dejar que la policía se encargara del asunto”.

BBC La policía nunca llegó a acusar a Duff.

Amenazas

Lesley siente que le ha tocado lidiar con las consecuencias de las acciones de su papá.

“Me han amenazado con violarme y violar a mi hija”, explica entre lágrimas.

No pudo realizar un funeral porque temía que se presentaran personas buscando venganza. La investigación se cerró por la misma razón.

Su padre fue cremado a cientos de kilómetros de distancia.

Su muerte, sin embargo, no detuvo la circulación de videos en redes sociales.

Alguien que conoce compartió en Facebook un video de Duff cuando su cadáver era trasladado desde su casa a una ambulancia envuelto en una bolsa mortuoria.

Es un ejemplo del odio del que ha sido víctima, pese a que dice no haber hecho nada para merecerlo.

Getty Images Hay personas que crean perfiles de internet falsos para tratar de encontrar a pedófilos.

¿Qué hacer?

Entonces, ¿es correcto exponer en internet a una persona que podría haber abusado sexualmente de menores de edad?

Jamie cree que es importante que la gente sepa “de lo que son capaces”.

Pero sí piensa que hay “cazadores de pedófilos” que han actuado erráticamente y que su primera intención no siempre es lograr que se haga justicia.

“Hay una gran falta de responsabilidad en la comunidad. Muchas personas están tras sus 15 minutos de fama, y eso me molesta mucho”, dice.

Y prosigue: “Se apropiaron de algo que se supone iba a ser bueno y realizado con responsabilidad. Pero ya no lo es. Es un circo, y es vergonzoso”.

Así que decidió no dedicarse más a “cazar” pedófilos después de conocer a Lesley. Ahora quiere hacer campañas de concientización en las escuelas con respecto al peligro de establecer contacto con potenciales abusadores sexuales a través de internet.

Getty Images En el Reino Unido se han suicidado ocho hombres acusados de contactar a menores de edad cuando su identidad se reveló a través de las redes sociales.

Interrogantes

Lesley, por su parte, se opone a que la identidad de quienes pudieran ser culpables se revele en internet. Dice que hacerlo no es más que exponer a estos individuos para que otros los juzguen.

“No quería contar lo que me pasó, porque no deseaba revivirlo. Pero la gente tiene que saber que cuando comparten un video en Facebook, es el fin de la historia para ellos, pero no para nosotros (la familia)”, dice.

Para ella no ha habido justicia, tampoco respuestas, solo preguntas acerca de quién era el padre que ella adoraba.

“¿Cómo pudo hacer algo como eso? ¿Cómo estuvo vinculado con algo así? El papá con quien crecí, el papá que amaba…”.

