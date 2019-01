Aracely Arámbula anuncia su salida de ‘MasterChef Telemundo’

Otro proyecto ha alejado a la famosa de la competencia culinaria

Aracely Arámbula inicia el año, no solo haciendo arder las redes con sus bikinazos, si no que también con unas lamentables noticias que a su vez son buenas. ¿Cómo así se preguntarán?

La mala noticia es que “La Chule” anunció que ya no estaría en la segunda temporada que Telemundo prepara de “MasterChef Latino” y en donde era la presentadora del programa. Para contraponer esa mala noticia, la también actriz explicó que la razón de su salida se debe a que estará grabando la secuela de “La Doña“.

“Gracias por todos sus bellos mensajes porque hoy hace un año que comenzó al aire MasterChef, un programa que amo, que me divirtió mucho y que fue maravilloso hacer la primera temporada“, explicó Arámbula en Instagram con una imagen de ella misma en el set del reality show.

“Me han preguntado cuando empiezo MasterChef segunda temporada y les cuento que no podré hacerla por mis grabaciones de ‘La Doña 2’ lo cual me tiene muy emocionada preparando una gran serie para ustedes. Ha sido larga la espera pero les aseguro que viene fuerte. Me encanta”, añadió.

A pesar de que ya no será la anfitriona de la competencia culinaria, Arámbula está abierta a la posibilidad de estar en la tercera temporada si se llegara a hacer.

“Seguramente nos veremos en la siguiente temporada de MasterChef. Les mando millones de besos“, concluyó.