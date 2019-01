Marjorie de Sousa despierta pasiones con un “short” pegadito que marcaba su todas sus curvas

View this post on Instagram

Sabes que puedes 🤷🏼‍♀️ que te detiene ?? #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #actress #MarjorieDeSousa #lovemyjob #purelove #insta #Telemundo #Imagen #goodvibes #instagood @carlotinaclothing #unpoquitotuyo 📸by @danielalonsofoto