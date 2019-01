¿Trump mandó un mensaje de esperanza para miles de inmigrantes con visas de trabajo?

El pasado 11 de enero de 2019, Donald Trump sorprendió a la comunidad inmigrante al anunciar a través de Twitter que “pronto se producirán cambios positivos” para los titulares de la visa H-1B. ¿Pero qué significa este anuncio para estos inmigrantes, sus empleadores y familiares?

Trump dijo en Twitter que los inmigrantes con visa H-1B deben “estar tranquilos” porque “pronto se producirán cambios que traerán simplicidad y certeza” para su estatus migratorio en Estados Unidos y hasta un camino a la ciudadanía. Sin embargo no está claro si las revisiones a las que se refiere el primer mandatario harán que los 85,000 inmigrantes traídos a los Estados Unidos con visas de trabajo calificado serán realmente beneficiados.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019